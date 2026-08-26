Flick alaba a Rodri antes de su debut con el Barça: "Es un líder, tengo ganas de verlo jugar con Pedri"

Rodri Hernández es uno de los grandes atractivos para el primer partido oficial del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. El jugador se entrena con el grupo desde el lunes, tal y como estaba programado, y este miércoles lo ha vuelto a hacer en la Ciutat Esportiva. Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Athletic Club este jueves a las 21 horas, ha confirmado que el MVP del Mundial tendrá sus primeros minutos con la camiseta azulgrana: "Puede jugar. Tenemos previsto que juegue".

El centrocampista se está adaptando rápido al equipo y su presencia en la convocatoria del duelo de Liga de este jueves ante el Athletic está asegurada, tras las palabras del preparador alemán. El público barcelonista tiene ganas de ver a su nuevo ídolo, como se comprobó en la presentación del Trofeo Joan Gamper, y en el partido frente a los bilbaínos podría entrar en la segunda mitad.

Rodri no ha disputado ningún partido amistoso; el Gamper lo vio desde la grada, por lo que no tiene el ritmo de competición para afrontar los 90 minutos. Eso sí, Flick quiere que rápidamente sea uno más dada su relevancia en el equipo.

"Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça"

El exjugador del Manchester City formará pareja en el centro del campo con Pedri, compañero también en la selección española. El entrenador germano está convencido de que sacará la mejor versión de ambos, pese a las dudas mostradas con España. "Tenemos también a Marc Bernal. Rodri tiene más experiencia, es un líder y uno de los mejores del mundo. Junto con Pedri podemos controlar el juego, la pelota. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça. Será top", explicó Flick en la rueda de prensa.

Rodri participará unos minutos, pero no de titular. Por tanto, Marc Bernal continuará en el puesto de pivote por delante de la defensa. El canterano está cumpliendo a las mil maravillas en esta demarcación, por lo que seguirá dirigiendo las operaciones barcelonistas. El de Berga ha aprovechado su oportunidad y, al lado de Rodri, debe crecer todavía más.

Rodri, durante el entreno del Barça en la Ciutat Esportiva / Gorka Urresola/SPORT

En cuanto al resto de entrenamiento, Balde volvió a ejercitarse como uno más, a diferencia de Casadó y Héctor Fort, que no están en dinámica del primer equipo. El lateral zurdo está a la espera de las ofertas que puedan llegar en las próximas horas.

Flick siguió recurriendo a los jóvenes del filial. Xavi Espart, quien tendrá dorsal del primer equipo, Cortés, Eder Aller y Fariñas fueron los elegidos. Faltó Pesquer, quien se encuentra concentrado con la selección sub-18.

Las dos bajas por motivos físicos frente al Athletic serán las de Gavi, quien no participó en la sesión por el golpe en la pierna derecha, y la de Frenkie de Jong, que continúa con su plan específico.