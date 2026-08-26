Rodri se prepara para debutar ante el Athletic

Rodri Hernández es uno de los grandes atractivos para el primer partido oficial del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. El jugador se entrena con el grupo desde el lunes, tal y como estaba programado, y este miércoles lo ha vuelto a hacer en la Ciutat Esportiva.

El centrocampista se está adaptando rápido al equipo y su presencia en la convocatoria del duelo de Liga de este jueves ante el Athletic parece asegurada. El público barcelonista tiene ganas de ver a su nuevo ídolo, como se comprobó en la presentación del Trofeo Joan Gamper, y en el partido frente a los bilbaínos podría entrar en la segunda mitad.

Rodri no ha disputado ningún partido amistoso, el Gamper lo vio desde la grada, por lo que no tiene el ritmo de competición para afrontar los 90 minutos. Eso sí, Flick quiere que rápidamente sea uno más dada su relevancia en el equipo.

Por tanto, Marc Bernal continuará en el puesto de pivote por delante de la defensa. Bernal está cumpliendo a las mil maravillas en esta demarcación, por lo que seguirá dirigiendo las operaciones barcelonistas. El de Berga ha aprovechado su oportunidad y, al lado de Rodri, debe crecer todavía más.

En cuanto al resto de entrenamiento, Balde volvió a ejercitarse como uno más, a diferencia de Casadó y Héctor Fort que no están en dinámica del primer equipo. El lateral zurdo está a la espera de las ofertas que puedan llegar en las próximas horas.

Flick siguió recurriendo a los jóvenes del filial. Xavi Espart, quien tendrá dorsal del primer equipo, Cortés, Eder Aller y Fariñas fueron los elegidos. Faltó Pesquer, quien se encuentra concentrado con la selección sub-18.

Las dos bajas por motivos físicos frente al Athletic serán las de Gavi, quien no participó en la sesión por el golpe en la pierna derecha, y la de Frenkie de Jong, que continúa con su plan específico.