Rodri pone el turbo

Rodrigo Hernández necesitó un plan especial nada más llegar al FC Barcelona. Después del desgaste del Mundial del 2026 y las negociaciones con el club blaugrana para su fichaje le impidieron realizar una pretemporada con normalidad. Su arrancada ha sido muy progresiva y en poco tiempo ya se ha puesto como una moto.

Sus registros en el último partido de la Champions League frente al Feyenoord así lo demuestran. Rodri recorrió 11,3 kilómetros en 83 minutos, según los datos oficiales de la UEFA. La misma distancia que Jules Koundé con el partido entero y solo superado por Joao Cancelo con 11,6 km, pero también con los 90 minutos disputados por el portugués.

El Balón de Oro barcelonista fue el motor del Barça, junto a Pedri, que están encajando a la perfección, pese a algunas dudas generadas. Pedri recorrió una distancia también muy apreciable de 8,9 kilómetros en solo 63 minutos. De haber completado el encuentro iba camino de estar en el top de futbolistas con más metros en sus piernas.

El Barça corrió más que el Feyenoord

El trabajo de Rodri y Pedri en la medular es impagable para Hansi Flick. Son los encargados de taponar a los pasadores rivales para impedir las transiciones y aportan calidad para una buena circulación de la pelota. El Barça fue el total dominador del choque ante el Feyenoord, no solo en cuanto a juego, sino también en desgaste físico. El equipo blaugrana recorrió 120 kilómetros, por los 111,7 de un conjunto neerlandés que quiso ser valiente, pero no pudo ante la superioridad blaugrana.

Pedri ha arrancado con buen pie la temporada / AFP7 vía Europa Press

El complemento de Dani Olmo o Fermín es ideal para contar con un tridente en el centro del campo que puede considerarse como el mejor del mundo. Además, Marc Bernal está dando la talla y demostró que también puede mantener el alto nivel del resto de sus compañeros en la construcción, pese a sus 19 años. Eso sí, sin olvidar a un Gavi que volvió a tener minutos después la lesión sufrida en Elche y que es un auténtico motor en la medular.

El Barça puede sentirse seguro por el medio y reconfortado por haber acertado con el fichaje de Rodri. Su integración ha sido perfecta. Ha entrado con buen pie en el vestuario y en el campo. Después de jugar 27 minutos ante el Athletic, 26 contra el Rayo, ya le llegó la titularidad frente al Valencia, disputando 62 minutos y frente al Feyenoord ya jugó 82.

Rodri mostró un grado de eficiencia muy alto, interpretando el juego siempre de la mejor manera. Está llevando la batuta de este Barça con jerarquía y, con su puesta a punto adecuada, es un futbolista superlativo.

Sprint antes del parón

En este tramo antes del parón ya está siendo decisivo para que el Barça mande en la Liga y haya cumplido con nota en el estreno en la Champions League. Solo el PSG tiene un mejor gol average que el Barça gracias al 6-1 que le endosó al débil Slovan de Bratislava.

El FC Barcelona debe afrontar dos desplazamientos seguidos a Valencia para jugar ante el Levante y Sevilla, donde se medirá al cuadro hispalense en el Sánchez Pizjuán, mientras que en la jornada intersemanal del miércoles recibe al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou.

Rodri levantó la Copa del Mundo para la selección española en Nueva Jersey / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Después llegarán los compromisos internacionales, en esta ocasión con una ventana de dos fines de semana con los partidos en Europa de la UEFA Nations League con una convocatoria española que se espera plagada de barcelonistas como base de los campeones del mundo.

Rodri, por supuesto, como capitán estará entre los elegidos para medirse a Inglaterra en Wembley en el primer partido de defensa de la segunda estrella, para medirse también a la República Checa y un doble enfrentamiento contra Croacia.