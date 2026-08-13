Rodri pide permiso al City para esperar al Barça

El fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona está entrando en sus últimas fases. Las diferencias entre los dos clubes cada vez son más mínimas y la intención del jugador es clara. Por ahora no existe acuerdo con el Manchester City, pero todas las partes esperan que se pueda llegar a un acuerdo en los siguientes días para que Rodri llegue al Spotify Camp Nou.

El centrocampista terminaba este jueves sus vacaciones y el viernes se debía incorporar por la mañana al entrenamiento del Manchester City. Aunque Rodri estaría intentando conseguir un permiso especial para no acudir a Inglaterra y poder esperar a que se terminen las negociaciones.

Rodri, cada vez más cerca del Barça / ADAM VAUGHAN / EFE

En el FC Barcelona tuvimos el mismo ejemplo con la salida de Ferran Torres. El delantero de Foyos estaba citado junto a sus compañeros de la selección española el pasado miércoles, pero el Barça le permitió no acudir al tener el acuerdo con el PSG muy cerca. De hecho, este jueves los dos clubes han llegado a un acuerdo y el jugador será nuevo fichaje del conjunto parisino por 48,5 millones de euros.

La intención de Rodri es esperar al Barça y que la poca diferencia económica que queda entre los dos clubes se solucione para empezar a trabajar a las órdenes de Flick. El madrileño entiende que podría no acudir al entrenamiento para que todo se termine de resolver, pero lo hará siempre con el permiso del Manchester City. Si el conjunto inglés no se lo permite, el jugador acudirá. Las relaciones entre las tres partes son muy buenas.

De hecho, el jugador seguía en Madrid este mismo jueves y se lo ha visto comiendo en Casa Lampazas, un restaurante gallego de la capital, mientras espera que toda su salida se cierre. Maresca afirmó que el jugador estaría el viernes en Manchester, pero el jugador espera tener ese permiso especial de su club.

Optimismo azulgrana

En el Barça siguen viendo la operación con optimismo. El club azulgrana entiende que las diferencias económicas todavía existen, pero considera que las distancias se han reducido lo suficiente como para pensar que el acuerdo puede llegar. La entidad ya ha realizado un esfuerzo importante para intentar convencer al City y no contempla romper la negociación por el rechazo de esta segunda propuesta. La intención es seguir trabajando en una oferta que pueda acercar definitivamente las posiciones.

En el Camp Nou también valoran especialmente la predisposición de Rodri. El Barça sabe que el jugador quiere explorar el regreso a LaLiga y que existe un acuerdo en el aspecto deportivo, pero también es consciente de que la última palabra corresponde a los clubes. La operación, por tanto, se encuentra en ese último pulso en el que el Barça deberá acercarse a la cifra que pretende el Manchester City. En el club azulgrana confían en que un último esfuerzo pueda ser suficiente para desbloquear definitivamente el fichaje.