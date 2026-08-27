Rodri y Pedri, la sociedad que viene: en busca del encaje perfecto

Rodrigo Hernández ha llegado al FC Barcelona atraído por la apuesta futbolística de Hansi Flick y por todo lo que le explicaron sus compañeros azulgranas durante la larga concentración de la selección española en el Mundial. Entre ello, Pedri. Para Hansi Flick será un reto hacer fluir al de Tegueste con el Balón de Oro en 2024.

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Es cierto que Luis de la Fuente, el seleccionador español, no logró solucionar del todo este encaje en la pasada Copa del Mundo. Ambos futbolistas pisaban zonas del campo similares y ejercían un papel parecido en la 'Roja'. El riojano prescindió del canario a partir de los cuartos de final contra Bélgica y aunque participó en todos los partidos, Pedri ya no fue titular ni en las semifinales ni en la final.

Pedri y Vinicius Jr, durante el Barça-Real Madrid de LaLiga 2025/26 / VALENTÍ ENRICH

Una compenetración más sencilla en el Barça que en la Roja

Pero Hansi Flick tiene las herramientas suficientes para crear un centro del campo dominador. La versión de Pedri con el entrenador alemán dista mucho respecto a la de la selección española y este ya es, de partida, un punto a favor para que se complementen a la perfección.

Los buenos con los buenos siempre se entienden y Flick en el Barça podrá disponer de mucho más tiempo y entrenamientos que en la corta, aunque intensa, duración de un Mundial. El madrileño, Balón de Oro hace dos ediciones, ganó el MVP de la Eurocopa y del Mundial. Pero llega al Barça dispuesto a ayudar, y también, a aprender. Pedri, por su parte, asume un papel muy protagonista en el Barça pese a tener solo 23 años, pues se siente el líder del juego azulgrana cuando el balón pasa por sus pies.

Además, Pedri es un futbolista regular, de competiciones largas, como LaLiga, no tanto de torneos cortos, como un Mundial o una Eurocopa. El mejor nivel del canario sale a relucir a nivel de clubes.

Rodri ha recibido una ovación tremenda en su presentación en el Gamper / Dani Barbeito

Treinta partidos juntos

Que por los motivos que fuera, Luis de la Fuente no utilizara tanto la pareja Rodri-Pedri en el Mundial no significa que antes no hubiera funcionado. Con el mismo seleccionador, y con los anteriores, pues fue Luis Enrique quien les juntó por primera vez en la última media hora de un partido entre España y Grecia (1-1) de fase de grupos de la Eurocopa que se disputó en marzo de 2021. Es decir, llevan 5 años asociándose a nivel de selección y muchas veces, con muy buen resultado.

Ambos han coincidido en 30 partidos sobre el verde del terreno de juego, y contabilizado en minutos, un total de 1.687. Suficientes para conocerse muy bien y complementar sus fantásticas características. Si Flick logra sacar lo mejor de cada uno de ellos, el FC Barcelona contará con el mejor centro del campo del mundo.