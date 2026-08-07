Rodri, a un paso del Barça con un contrato 'top'

El fichaje de Rodri está ya a un paso. El Barça llegó a un acuerdo total con el centrocampista para las próximas cuatro temporadas y con unas cantidades de jugador de primerísimo nivel y ahora ya está negociando con el Manchester City el precio final del traspaso. El club blaugrana lanzó una primera oferta de 45 millones de euros, más diez en variables y no tiene intención alguna de superar los 60 millones en total para fichar al futbolista. El City se está poniendo duro, aunque hay optimismo en que la operación pueda quedar lista este fin de semana o, como mucho, a principios de la próxima semana. Llegará un

El fichaje se ha acelerado en cuestión de horas porque Rodri desea salir por la puerta grande del City y no quiere perder el tiempo. El propio futbolista le comunicó a su club la intención de jugar en el Barça y espera poder incorporarse ya al club blaugrana el próximo miércoles con el resto de sus compañeros de selección. Rodri se decantó por el Barça rechazando el Madrid por motivos deportivos, ya que cree que se incorpora a un proyecto ganador y con un estilo de juego que le va como anillo al dedo.

El Barça completó de forma rápida la primera fase de la operación. Ya conocía desde hace 15 días las condiciones que pedía el futbolista y ni se negoció. El club blaugrana le presentó su oferta formal y se rubricó un acuerdo por cuatro años. Las cifras del salario igualan lo que está percibiendo en el Manchester City, por lo que superará los 10 millones de euros netos por temporada y se convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

A partir ahí, el Barça se puso en contacto directo con el Manchester City para presentar su primera oferta, que ya fue superior a lo que habia ofertado el Madrid. Los blancos se habían quedado con una propuesta de 40 millones y el Barça, de la mano del entorno del jugador, ofreció 45 fijos y diez variables.

Las negociaciones las llevan personalmente los directores deportivos de sendos clubs, Deco y Hugo Viana, que mantienen buenas relaciones personales. El City filtró en Inglaterra un supuesto malestar por esta primera propuesta y varios medios afines la tildaron, incluso, de ridícula. Estas mismas fuentes aseguraban que el precio de tasación final es de 80 millones de euros.

Pero nada más lejos de la realidad. El Barça tiene asumido que el Manchester City se contentaría con un traspaso de 65 millones de euros, cinco más de los que está dispuesto a poner el Barça encima de la mesa, por lo que la diferencia no es tan grande.

Ahora entra el juego de la negociación y las presiones por todas las partes, pero el Barça juega con la ventaja de que tiene al futbolista a su favor y que a Rodri le queda solo un año de contrato y no ha aceptado renovar. Habrá que llegar a un punto intermedio en el que todo el mundo salga beneficiado. Y todos quieren que eso suceda lo antes posible para evitar culebrones.

La decisión de Rodri es firme y el deseo del Barça en ficharle, también. Ya es cuestión de días para que el club blaugrana incorpore al mejor jugador del Mundial y de un golpe de mercado al Madrid, que se ha quedado sin él.