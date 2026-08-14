Rodri: Límite 48 horas para fichar por el Barça

No pudo ser y Rodri deberá presentarse a la pretemporada del Manchester City, aunque lo más probable es que se entrene en solitario para coger forma física esperando su inminente traspaso al Barça. El club blaugrana se ha encontrado una dureza inusitada por parte del club inglés en estas negociaciones por la necesidad que tiene el City de cumplir las normas de 'fair-play' financiero tras la millonada que está invirtiendo en su nuevo proyecto. La operación debe rondar los 80 millones de euros o, al menos, parecer que se acerca a esta cifra a base de variables, aunque algunos serán de difícil cumplimiento. El Barça se ha marcado un límite de 48 horas porque quiere que Rodri sea la gran estrella de la presentación del Gamper.

A pesar de las filtraciones interesadas desde Inglaterra y Madrid sobre una posible ruptura de las negociaciones y de diferencias insalvables, la realidad es que reina la tranquilidad en el Barça con esta operación. El club blaugrana consiguió lo más importante, que era el 'sí' de Rodri rechazando la opción del Madrid y a partir de ahí todas las partes tuvieron claro que el traspaso se realizaría tarde o temprano. Ahora, cada uno defiende sus intereses y el Barça está buscando la fórmula final para que esto se puede cerrar durante el fin de semana, lo máximo el lunes.

La última oferta del Barça fue de 60 millones de euros, más diez en variables. Incluso, se propuso ampliar esos variables hasta casi llegar a los 75 millones de euros, pero el City se mantuvo firme en su intención de cobrar 80 millones, una cifra que en el club blaugrana consideran desorbitada a pesar de la calidad del jugador ya que solo le queda un año de contrato. El club blaugrana se plantea ahora hacer una oferta a lo PSG con Ferran, con un fijo más alto que pueda llegar casi a los 70 'Kilos' o con subir el fijo hacia los 65 millones y subir los variables hasta los 15 millones. Las dos fórmulas se acercarían ya mucho a lo que demanda el City y, por ahí, se discutirán los últimos flecos.

Rodri prefería no viajar a Manchester, pero lo hizo anoche tras negociar con su actual club su incorporación durante la pretemporada. En el Barça pensaban que le liberarían como ellos habían hecho con Ferran Torres y el PSG, pero el club inglés consideró que su llegada a Manchester puede ser una medida más de presión para cerrar el asunto cuanto antes. El centrocampista ya ha expresado al City su intención de abandonar el club y fichar solo por el Barça. Espera que no se tenga que tensar mucho la cuerda porque él siempre ha actuado de una forma muy profesional en sus años en Inglaterra y merece que le dejen salir.

Los dos clubs siguen en negociaciones y ya va a intervenir en esta fase final el presidente del Barça, Joan Laporta, para dar el último empujón. El Barça preveía cerrar esta operación de forma paralela con la salida de Ferran Torres, pero ahora se trabaja para intentar un principio de acuerdo el fin de semana y que el futbolista viaje el lunes ya a Barcelona para celebrar el martes el primer entrenamiento y poder estar en la presentación. El escenario del Barça es claro y solo se contempla el fichaje, ya que no hay marcha atrás.

Para el club blaugrana es importante cerrar esta carpeta y cuantificar el coste final de la operación para recalcular el límite salarial que restará. La idea es centrarse en el delantero centro a partir de la próxima semana y, sobre todo, en las salidas, dónde se espera ingresar una buena cantidad de dinero. De esos ingresos depende que haya opción para firmar a un central zurdo, que tanto se desea en el área deportiva.