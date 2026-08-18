Rodri (30 años) sobre Lamine Yamal: "Es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva… Lamine tiene una proyección increíble para alcanzar este nivel"

La presentación de Rodri como nuevo jugador del FC Barcelona no fue una puesta de largo cualquiera. El club incorpora al mejor futbolista del Mundial, al líder de la selección campeona del mundo y a un centrocampista que redefine la estructura competitiva del equipo.

En su primera aparición como azulgrana, Rodri dedicó una frase a Lamine que ya marca el tono de su llegada: "Es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva… Lamine tiene una proyección increíble para alcanzar este nivel". El mensaje no solo ensalza al joven extremo, sino que sitúa a ambos como los pilares de un proyecto que aspira a recuperar la grandeza perdida.

Una relación que nació en la selección

Rodri y Lamine Yamal han construido una relación que va mucho más allá del terreno de juego. Once años de diferencia no han impedido que entre ellos se haya formado un vínculo de confianza, respeto y admiración.

Rodri llegó ayer a Barcerlona para finalizar su fichaje con el Barça / FC Barcelona

En Berlín, tras la final de la Eurocopa de 2024, Rodri se acercó a Lamine y le dijo: "Sigue trabajando, hermano, porque puedes conseguir lo que quieras". Meses después, en la gala del Balón de Oro, volvió a dirigirse a él desde el atril: "Estás aquí y creo que lo ganarás dentro de no mucho". Son palabras que no se improvisan. Son mensajes de alguien que ve en Lamine un talento generacional.

El Barça, ante una sociedad destinada a marcar época

Con el fichaje de Rodri, el Barça reúne en el mismo vestuario a dos candidatos al Balón de Oro. Dos futbolistas que ya han demostrado que juntos elevan el nivel de cualquier equipo.

Rodri y Lamine celebran la conquista del Mundial / X

El centrocampista ha repetido en varias ocasiones que Lamine es "un animal", "presente y futuro del fútbol español" y un jugador que "lleva la energía por dentro".

Su análisis va más allá del elogio: Rodri entiende el juego, detecta las fases de madurez y señala con precisión dónde debe crecer el joven extremo. Habla de ansiedad, de gestión de los momentos, de inteligencia táctica. Y lo hace desde el cariño y la responsabilidad de quien sabe que su papel será clave en el desarrollo del canterano.

Un liderazgo que el Barça necesitaba

El club no solo ficha a un mediocentro de élite mundial. Ficha a un líder natural, a un capitán sin brazalete, a un futbolista que ya ha demostrado que sabe acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Rodri llega para ordenar, para competir y para ganar. Pero también para potenciar a Lamine, para guiarlo en los momentos de presión y para convertirlo en el futbolista que todos intuyen que será.

Su frase en la presentación: "los jugadores estamos para ganar títulos, los más importantes a los que podemos aspirar" marca la hoja de ruta. El Barça quiere volver a competir por todo, y la dupla Rodri-Lamine es el punto de partida.

Un proyecto que ilusiona

La presentación de Rodri no fue solo la llegada de un fichaje. Fue la confirmación de que el Barça vuelve a construir un equipo para competir con los mejores. La conexión con Lamine Yamal, ya demostrada en la selección, promete convertirse en una de las sociedades más determinantes del fútbol europeo.

El mensaje del madrileño es claro: trabajo, humildad y ambición. Y detrás de cada palabra, un guiño a su nuevo compañero, al chico que “puede conseguir lo que quiera”.