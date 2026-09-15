Rodri Hernández (30 años): "Estudiar Administración y Dirección de Empresas me permitió aterrizar en la vida real, el compartir momentos con compañeros en la universidad. Me sirvió mucho para evadirme de la presión del día a día del futbolista"

Fue la gran sorpresa del mercado de fichajes. Rodri Hernández decidió abandonar el Manchester City, coincidiendo con la marcha de Pep Guardiola, en busca de un nuevo proyecto deportivo. Todo apuntaba a que acabaría defendiendo la camiseta del Real Madrid, ya que José Mourinho lo consideraba una pieza clave para su esquema, pero el centrocampista terminó aceptando la propuesta de Deco y fichando por el FC Barcelona.

El mediocentro madrileño es un futbolista poco habitual de esta época contemporánea, pues no tiene redes sociales y mantiene un perfil mediático bajo. Su único objetivo es rendir al máximo nivel sobre los terrenos de juego, algo que le ayudó a ganar el Balón de Oro en 2024.

Ayer, el '16' del conjunto azulgrana concedió una entrevista a 'La Vanguardia', donde habló sobre la importancia que tuvieron sus estudios para rendir al máximo nivel en los terrenos de juego, entre otros temas destacables.

El futbolista empezó reconociendo que sus padres, Antonio Hernández y Elena Cascante, hicieron mucho hincapié en que estudiara: "Si y creo firmemente que eso te define".

Rodrigo Hernández, de pequeño, era un gran estudiante. / Sport.es

"Además, cuando alguna vez hablo con chicos jóvenes que están empezando, siempre les he recomendado estudiar, no tanto por el conocimiento que adquieres, que también. Sino porque a mí me ayudó mucho a evadirme de la presión del día a día del futbolista, que tiene una cierta saturación", comentó a 'La Vanguardia'.

Rodri estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universitat Jaume I de Castellón, mientras jugaba en el Villarreal: "Estudiar me ayudó a aterrizar en la vida real, el compartir momentos con compañeros e clase, en el instituto, en la universidad".

Rodri Hernández pelea por un balón con Julián Álvarez en la final del Mundial. / Octavio Guzman / EFE

El futbolista del FC Barcelona reconoció que "tener conversaciones de chavales de tu edad, no de dinero, no de este tipo de cosas que todos sabemos que pueden pasar en el fútbol, a mí me ayudó muchísimo".

Noticias relacionadas

También habló del motivo por el que no utiliza redes sociales: "Es una herramienta que nunca he necesitado en mi vida... Entiendo que las redes tienen muchas cosas buenas, pero también negativas. Simplemente creo que es una decisión muy madura, que tomé muy joven y que me ha ayudado mucho en mi carrera".