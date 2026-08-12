Rodri, un hermano mayor para Lamine Yamal

Rodri y Lamine Yamal fueron dos piezas clave para que España pueda lucir en su camiseta una segunda estrella de campeones del mundo. Pese a a que les separan 11 años de diferencia (el madrileño tiene 30 años y el de Rocafonda, 19) han congeniado muy bien y se profesan un respeto y una admiración mutua. El centrocampista es como un hermano mayor para el canterano azulgrana. Si todo va como tiene que ir, pronto serán compañeros en el Barça. Dos serios candidatos al Balón de Oro en el mismo equipo. Puede ser una locura.

Rodri y Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro / Ballon d'Or

El cariño y el interés que siente Rodri por Lamine Yamal y su carrera futbolística es perceptible y se puede seguir recopilando las frases, predicciones y consejos que el todavía futbolista del Manchester City le ha dedicado al canterano azulgrana. En SPORT las recopilamos para apreciar el buen 'feeling' entre ellos, que seguro, será muy benficioso para el Barça.

"Puedes conseguir lo que quieras"

Tras conquistar España contra Inglaterra (2-1) la pasada Eurocopa, el 14 de julio de 2024 en Berlín, Rodri se acercó a Lamine Yamal, y en un gesto muy cariñoso, le dijo muy seriamente: "Sigue trabajando, hermano, porque puedes conseguir lo que quieras".

Una frase que el propio Rodri recordó y volvió a decir a Lamine Yamal en uno de los días más especiales de su carrera, ni más ni menos que durante la gala de entrega del Balón de Oro. Fue el 28 de octubre de 2024.

Rodri, Lamine Yamal o Messi: ¿quién ganará el Balón de Oro? / Perform

"Ganarás el Balón de Oro dentro de no mucho"

El centrocampista, desde el atril, se dirigió a Lamine Yamal, sentado en la platea del Théatre du Chatelet, y le dijo: "Estás aquí y creo que lo ganarás (el Balón de Oro) dentro de no mucho". Para insistirle: "Sigue trabajando duro y como ya te dije en la final, tienes todo por delante".

"Lamine es un animal"

Antes de este Mundial de 2026, Rodri fue entrevistado en el programa 'Relevado' de DAZN. Y el madrileño volvió a acordarse de su 'hermano pequeño' con estas palabras: "Algún día ganará el Balón de Oro porque es un animal. Es presente y futuro del fútbol español".

Y ya en pleno Mundial, en la previa de la semifinal contra Francia, Rodri ejerció de 'hermano mayor' para darle públicamente consejos que, a buen seguro, también se los ofreció en privado.

Rodri y Lamine celebran la conquista del Mundial / X

"Necesita calmar la ansiedad"

Rodri se explayó sobre Lamine. Estas fueron las frases más interesantes:

"Creo que necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces por demostrar. Es un jugador importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin balón, y es un chico muy inteligente. Es verdad que tiene 19 años y que hay que tranquilizarlo en ciertos momentos del partido”.

“Es un chico muy maduro que todavía tiene fases de mejora en entender los momentos del partido, que es normal por la edad, pero es un jugador que ya sabemos el nivel que tiene”.

“Yo soy el que le insiste en que continúe y que no se pare si no le pitan una falta, pero es un chico que escucha, que quiere aprender y que sobre todo es un referente en cuanto al comportamiento”.

"Lleva el fútbol y la energía por dentro"

Por último, y también en DAZN, a Rodri se le preguntó en la previa de la final contra Argentina, si, como capitán de España, a Lamine había que espolearle o tranquilizarle. Y esta fue la respuesta del centrocampista: ·Es un chico que lleva la energía por dentro, esa verticalidad, esas ganas de ir adelante las tiene innatas y muchas veces, lo que hay que hacer es aconsejarle porque el fútbol lo lleva dentro. Se está viendo un crecimiento importante".

Unas palabras que, viniendo del mejor futbolista del pasado Mundial hacia el que conquistará todo lo que se proponga, son oro puro. El barcelonismo está de enhorabuena.