Rodri gana enteros para ser titular en Mestalla

Hansi Flick ya avisó que esta temporada veríamos más rotaciones. La fuerte inversión de este verano, la más alta de los últimos años, ha aumentado la competencia, también el nivel en algunas posiciones, y el técnico alemán cuenta con más alternativas.

Flick, antes del partido de este domingo / Dani Barbeito

En las tres primeras jornadas, Flick introdujo tres cambios en cada partido, por lo que todo apunta a que podría incluso presentar más novedades en Mestalla, teniendo en cuenta el debut en la Champions ante el Feyenoord el próximo miércoles.

Pruebas 'incongruentes'

En defensa, Flick ensayó ayer con dos escenarios. Con peto azul formaron Cancelo, Kounde, Gerard Martín y Espart; en el equipo sin peto, Eric, Cubarsí, Christensen y Balde. Pese a las pruebas, Eric y Cancelo podrían entrar en el once después de ser suplentes ante el Athletic. Gerard Martín también tiene muchos números de ser titular.

En el centro del campo hay más dudas. La primera pasa por el papel de Rodri, que todavía no ha sido titular en ningún partido. El propio Flick reconoció que el centrocampista, que se incorporó más tarde al equipo, todavía no estaba en las mejores condiciones físicas.

Rodri saluda a Hansi Flick, quien le está dando entrada paulatina en el equipo / Enric Fontcuberta / EFE

Rodri necesita acumular entrenamientos y minutos para acercarse a su mejor versión, y la duda es si será titular ya ante el Valencia o si esperará al miércoles, en el estreno de Champions ante el Feyenoord. Hasta ahora, Marc Bernal ha sido el mediocentro titular. Habrá que ver si deja su sitio a Rodri o si ambos comparten el centro del campo, con Bernal ejerciendo como interior. En la mediapunta, Fermín tiene muchos números de regresar al once después de ser suplente ante el Athletic.

El asterisco

Lamine En ataque, la gran incógnita es Lamine Yamal, que no participó en la última sesión del equipo antes del duelo ante el Valencia. El delantero terminó entrando en la convocatoria, pero Flick apuntó que todavía deben decidir si está en condiciones de ser titular.

Raphinha inspira confianza / Gorka Urresola

Raphinha y Gordon, por su parte, siguen siendo fijos en el once. Flick aseguró ayer que el brasileño es la primera opción para ocupar el ‘9’ y dejó entrever que Gabriel Jesús podría tener minutos. El ex del Arsenal solo ha participado en tres entrenamientos, pero el técnico alemán destacó su buen nivel en las sesiones.