Rodri se disculpa con el Valencia: “Fue una expresión de sorpresa”

Rodri quiso dar la cara. Fue el propio centrocampista del Barça quien pidió salir a zona mixta tras la victoria ante el Feyenoord en el estreno de la Champions para hablar con los medios y, antes de atender a las preguntas, quiso disculparse por la conversación privada que cazaron las cámaras de Movistar+ con Pau Cubarsí en Mestalla, en la que se le escuchó decir que los rivales eran “muy malos”.

“En esta vida, cuando uno comete un error tiene que pedir disculpas y este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mis palabras: jugadores, aficionados… Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayà, al que le pedí disculpas y a toda la plantilla”, explicó el jugador, que quiso dejar claro que se trató de “una expresión de sorpresa”. “Cualquiera que haya visto el vídeo pudo verlo, en ningún momento quiso burlarme, todo lo contrario. Deseo que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, ha sido uno de los mejores clubes de esta Liga”, añadió.

Eso sí, Rodri también reivindicó que se trataba de "una conversación privada" y pidió aprender de este tipo de situaciones. “Todos tendríamos que aprender un poco de esto porque se sacan cosas de contexto”, señaló.

“Hay muchas ganas de volver a levantar la Champions”

Más allá de la polémica, el centrocampista habló de las sensaciones del equipo en este inicio de temporada. Rodri reconoció que el vestuario tiene muchas ganas de volver a levantarla. “Hay que reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y estamos cambiando cosas y que hay muchas ganas de volver a levantar la Champions”, explicó.

El jugador también destacó el hambre del equipo y lo que cuesta golear en cada partido. “Sabemos de la dificultad que hay en cada partido. De los cuatro que llevamos [marcando cinco goles] hemos hecho un trabajo excepcional y no ha sido marcar los cinco”, comentó. Rodri, que ya conocía el vestuario de antes, aseguró que se ha encontrado un grupo “voraz, con hambre”, y que esa "es una de las razones" por las que decidió fichar por el Barça.

Rodri se estrenó en Champions con el Barça ante el Feyenoord / Dani Barbeito

“No entiendo el debate sobre mi compatibilidad con Pedri”

Uno de los temas de la comparecencia fue su compatibilidad con Pedri, un debate que para Rodri no tiene sentido. “Sinceramente no entiendo el debate”, afirmó. “Es un gran jugador, cuando juegas con él es muy fácil. Es evidente que tienes que adaptarte, pero no solo a él, sino al rol que pide Hansi y con un jugador como él al lado es más fácil. Nos entendemos a las mil maravillas, además de que ya llevamos tiempo jugando juntos".

También habló del cariño recibido por la afición y de las ovaciones en sus primeros partidos como azulgrana. “He notado el cariño muy de cerca, contentísimo por esto porque para un jugador nuevo es más fácil encajar aquí”, explicó. “Estoy para demostrar el jugador que soy, estar al nivel que esperan y sobre todo poder hacer crecer al equipo”.

“Esto es muy largo”

Rodri también quiso poner calma al buen inicio del Barça. “Si alguien espera que vamos a ganar con cinco goles todos los partidos está equivocado”, avisó. “Nuestra meta es ganar cada partido, hemos empezado muy bien y no es fácil porque venimos muchos tarde”.

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El jugador insistió en que el equipo no debe pensar demasiado en los resultados iniciales. “Queda mucho, es largo y en parte vengo a transmitir esa tranquilidad de calma y sosiego, que esto es muy largo”, concluyó