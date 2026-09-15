Rodri desvela su plan para potenciar a Pedri

El Barça apostó fuerte este verano por Rodri Hernández, que llegó al club después de proclamarse campeón del mundo con España y ser elegido mejor jugador del torneo. El centrocampista aterrizó en Barcelona como una de las grandes incorporaciones del proyecto de Hansi Flick y, en sus primeras apariciones, ya ha dejado buenas sensaciones. Además, los partidos que ha disputado se cuentan por victorias.

Una de las primeras conexiones que está generando expectación es la que mantiene con Pedri. Ambos se conocen bien de la selección española y ahora han trasladado esa sociedad al Barça. El propio canario ya aseguró que jugar junto a Rodri le resulta "muy cómodo" y que ambos se entienden bien. Ahora, Rodri ha explicado a 'MD' cómo puede ayudarle especialmente en una de las facetas que más exige el fútbol de Flick: la presión.

"Le puedo aportar estructura y solidez"

El centrocampista considera que una de sus principales funciones será liberar a Pedri de determinados esfuerzos y permitirle ocupar mejor los espacios. Rodri conoce perfectamente el juego del canario y entiende que su tendencia natural es participar constantemente en la circulación. "Yo creo que le puedo aportar estructura, solidez, que no tenga que moverse tanto. Le recalco mucho que es un jugador que se mueve mucho de lado a lado y no es tan necesario", explicó.

Rodri, durante el partido contra el Valencia / Europa Press

La idea tiene una lectura clara. Rodri quiere que Pedri no tenga que correr detrás de cada jugada, sino que pueda interpretar mejor cuándo debe saltar a la presión y cuándo debe guardar su posición. El mediocentro puede asumir más terreno y convertirse en el punto de equilibrio que permita al canario reservar energías para cuando el Barça tenga el balón.

No se trata de que Pedri deje de presionar. Al contrario. Rodri entiende que puede ayudarle a hacerlo de una forma más eficiente.

Robar desde el posicionamiento

Ahí aparece otro de los aspectos en los que Rodri cree que Pedri todavía puede crecer. El centrocampista considera que el canario ya es un futbolista muy inteligente para recuperar balones, pero que puede aumentar todavía más su influencia defensiva. "Muchas veces, si esperas un poco más el balón, no te desgastas tanto y puedes seguir aportando de la misma manera", declaró.

Y añadió: "Creo que tiene un margen de mejora sin balón. Es un jugador inteligente que puede robar mucho, y de hecho roba mucho, pero puede robar todavía más". La clave, según Rodri, está en el posicionamiento. "Muchas veces se roba desde el posicionamiento, no tanto desde la agresividad", apuntó.

Es precisamente una de las virtudes que el internacional español está aportando al Barça. Su capacidad para leer dónde aparecer antes de que llegue el peligro permite que sus compañeros puedan asumir más riesgos en la presión. Rodri no solo quiere ser el ancla del Barça. También quiere ayudar a que Pedri sea todavía mejor. La conexión entre ambos puede convertirse en una de las grandes armas de Flick esta temporada.