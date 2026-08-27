Rodri debuta en el Barça con victoria

Ya es una realidad: Rodrigo Hernández es oficialmente jugador del FC Barcelona a todos los efectos. El centrocampista español debutó con la camiseta blaugrana ante el Athletic Club, poniendo fin a la espera que comenzó con su llegada al conjunto de Hansi Flick hace unas semanas.

El internacional español saltó al césped del Spotify Camp Nou desde el banquillo en el minuto 62 por Marc Bernal para disputar sus primeros minutos como futbolista del Barça, después de perderse el primer encuentro de LaLiga frente al Elche. Un estreno muy esperado por la afición, que le recibió con una gran ovación, y también por un Flick que ha ido preparando su incorporación al equipo con calma, consciente de que el jugador todavía necesita recuperar completamente el ritmo competitivo.

Rodri llevaba toda la semana entrenándose con sus compañeros después de superar los problemas físicos que le obligaron a pasar por el quirófano tras el Mundial. Su entrada ante el Athletic supone, por tanto, el primer paso de una nueva etapa en Barcelona.

Rodri entró para poner calma

El centrocampista no necesitó demasiados minutos para mostrar una de las principales virtudes que puede aportar al Barça. Rodri estuvo prácticamente siempre disponible para recibir, ofreciéndose a sus compañeros y apareciendo como una línea de pase constante cuando el equipo necesitaba salir de la presión del Athletic.

Su presencia permitió al Barça bajar las revoluciones y jugar con mayor tranquilidad, algo especialmente importante con el 1-0 en el marcador. Rodri aportó pausa y experiencia en un momento en el que no era necesario asumir riesgos, sino tener el balón y controlar el partido. También dejó buenas sensaciones en el juego aéreo, donde ganó varios duelos y mostró otra de las características que puede convertirle en un futbolista diferencial para el equipo de Flick.

El técnico alemán había explicado antes del encuentro que Rodri tendría minutos y cumplió con su palabra. El objetivo no era que el internacional español cambiara por completo el partido, sino que comenzara a recuperar sensaciones y se integrara progresivamente en la dinámica del equipo.

El estreno de Rodri terminó además de la mejor manera posible. El Barça consiguió ampliar su ventaja y acabó derrotando al Athletic por 2-0, cerrando una noche especial en el Spotify Camp Nou. El centrocampista ya ha vivido su primer partido oficial como blaugrana. Fue media hora en la que dejó una primera muestra de lo que puede ofrecer: seguridad con balón, disponibilidad constante para recibir y la calma de un futbolista acostumbrado a manejar los grandes partidos.

"Estoy donde quería estar"

Tras el encuentro, Rodri atendió a DAZN y se mostró muy satisfecho con su estreno como blaugrana. "Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento con la victoria, ya van dos de dos. Importante ir cogiendo el ritmo y adaptarme a este gran equipo. Buenas sensaciones", explicó el centrocampista.

El internacional español también habló de un verano que se le ha hecho largo y de sus ganas de recuperar cuanto antes su mejor nivel. "Ha sido un verano largo, tengo que ponerme rápido a ritmo. Muy feliz de cómo se han dado las cosas y estoy donde quería estar. A trabajar", aseguró.

Rodri también destacó la actuación de Lamine Yamal, protagonista de una gran noche ante el Athletic. El centrocampista explicó que el joven extremo llegaba de un momento más complicado y que sus compañeros trataron de ayudarle: "Impresionante. Venía de un momento más cabizbajo, le hemos intentado animar y hemos visto la mejor versión de Lamine", concluyó.