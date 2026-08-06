Rodri da el OK al Barça para negociar su fichaje

El fichaje de Rodri por el Barça se está calentando. SPORT avanzó esta misma mañana que el futbolista había roto sus negociaciones con el Madrid para fichar por cuatro temporadas ante la parálisis que vivían las conversaciones. Horas después, el entorno del centrocampista comunicaba al Barça la situación y la predisposición a comenzar negociaciones si el club blaugrana apostaba por él. Y ese dilema que tenía el Barça se ha disipado y están ya explorando ya la posibilidad de avanzar en las negociaciones. Es una operación muy alta económicamente y debe encajar, ya que no era prioritario firmar a un medio, pero Rodri puede ser una oportunidad de mercado y se va a explorar. El fichaje es más que posible.

Puede ser una operación relámpago y una auténtica sorpresa de mercado porque en el Barça había la percepción de que Rodri lo tenía prácticamente hecho por el Madrid. El club blaugrana, tras conocer el alcance de la lesión de Frenkie de Jong, se había reunido ya con el entorno del futbolista del Manchester City para conocer de primera mano su situación y se veía el fichaje como inviable. En todo caso, el Barça dejó claro que no haría movimiento alguno si Rodri no dejaba clara su predisposición por jugar claramente en el equipo blaugrana. Y esa premisa ahora acaba de cumplirse. Queda por ver si el acuerdo entre todas las partes es posible.

De hecho, las negociaciones con el Madrid se han roto por un tema meramente económico. Las pretensiones del Manchester City para traspasar al jugador son muy altas a pesar de que le queda solo un año de contrato por delante y el futbolista tiene un salario top en cantidades netas. El montante total de la operación no era del gusto de Florentino Pérez, que ha tensado tanto la cuerda que al final la ha roto. El Barça ya sabe cual puede ser el acuerdo de mínimos y están estudiando los pros y contras de este fichaje.

La horquilla del traspaso va a ir de los 55 a los 70 millones de euros. El City, por ahora, no baja de la cifra alta pero hay margen negociador. Y más, si el jugador aprieta y el Barça se queda como único equipo en la puja por el centrocampista. El salario de Rodri es muy importante tras ganar el Balón de Oro y el futbolista entiende también que se le debe valorar como tal. El encaje de ese salario, si el Barça no consigue que haya alguna rebaja en un contrato de cuatro años, va a ser un quebradero de cabeza. Debe haber buena voluntad por todas las partes para que la incorporación pueda ser un hecho.

En el Barça ya están trabajando en el asunto de la mano del entorno del futbolista y hay cierto optimismo, aunque deben dar el paso final presentando una oferta formal al Manchester City. Se está en ello, aunque nadie puede asegurar que todo pueda llegar a buen puerto. Lo que sí ha conseguido el Barça es tener prioridad en este asunto y va a negociar con esa tranquilidad. En Manchester tenían claro hace días que el club blaugrana podía acabar llevándose al futbolista teniendo en cuenta la apatía que ha demostrado el Madrid a pesar de que era un fichaje muy importante para su engranaje como equipo. El acuerdo con el futbolista es difícil, pero hay buena predisposición entre las partes.

Hansi Flick aseguró hace unos días que la prioridad no era fichar en el centro del campo, pero dejó abierta la posibilidad a algún movimiento mientras el mercado estuviera abierta. Y esa oportunidad de mercado puede ser Rodri. No quiere decir que esto salga adelante, pero se está encarrilando de una forma impensable hace solo un par de semanas. Rodri tiene claro el interés blaugrana y tiene también claro que el ecosistema deportivo es mucho mejor para él en el club blaugrana que en el Madrid. Aquí tendría a su lado a media selección española y el estilo le viene como anillo al dedo.