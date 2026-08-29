Rodri continúa con su plan específico en el FC Barcelona

El FC Barcelona empezó a preparar este sábado el partido contra el Rayo Vallecano del próximo lunes en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Tras la sesión de recuperación de ayer, posterior al triunfo frente al Athletic Club y con Dominik Livakovic como principal nombre propio, el equipo de Hansi Flick se puso manos a la obra para continuar con buen camino en la defensa del título doméstico.

Rodri volvió a realizar trabajo de gimnasio y trabajar al margen del grupo en el entrenamiento de este sábado. El centrocampista madrileño, que debutó con buenas sensaciones ante el Athletic, está siguiendo una pauta individualizada desde que aterrizó en el Barça. Lleva pocas sesiones de entrenamientos y los fisioterapeutas culés están repartiendo las cargas para que poco a poco adquiera ritmo de competición.

Desde el club catalán se transmite toda la tranquilidad del mundo con el estado físico de Rodri. Está preparado para jugar y ser importante en el proyecto de Flick, pero regresó hace pocos días de las vacaciones tras liderar a la selección española campeona del mundo y no se tendrá prisa con él. No debería tener problema para estar a disposición del míster este lunes frente al Rayo Vallecano, aunque difícilmente será titular. Poco a poco.

Segundo día de Livakovic

El entrenamiento de este sábado empezó a las 9.30 horas en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y estuvo dirigida por un Hansi Flick que contó con todos los disponibles del primer equipo. Incluido Dominik Livakovic, la última incorporación azulgrana, que ha llevado a cabo su segundo entrenamiento como jugador culé. Gavi volvió a ser la única ausencia más allá de los lesionados de larga duración, Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

Eder Aller, Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Jesse Bisiwu completaron la sesión con el resto del grupo.

Canvio de planes para la previa

A pesar de que el entrenamiento de este domingo estaba previsto para la misma hora, el Barça informó que finalmente se celebrará a partir de las 11 horas. Hansi Flick comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 13 horas y ofrecerá su penúltima rueda de prensa antes de que cierre el mercado de fichajes de verano.