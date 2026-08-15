Rodri, en contacto directo con el Barça

Rodrigo Hernández está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona. Las negociaciones entre el club blaugrana y el Manchester City avanzan después de que el Barça haya presentado una tercera oferta por el internacional español, pero mientras las dos entidades siguen acercando posturas hay otro elemento que empuja para cerrar la operación: la voluntad del campeón del mundo de aterrizar ya en Barcelona.

Según apunta Fabrizio Romano, el centrocampista mantiene contacto prácticamente diario con varios de sus compañeros de la selección española que forman parte de la plantilla blaugrana, con quien está intercambiando mensajes en los que deja claro su deseo de cerrar lo antes posible su traspaso. El Balón de Oro de 2024 tiene una relación especialmente buena con ellos y este vínculo personal ha sido, también, uno de los factores que ha pesado en su decisión de apostar por el proyecto del Barça.

No se trata de una cuestión menor. Rodri conoce perfectamente el vestuario blaugrana porque comparte selección con buena parte de los futbolistas que lo integran. Eric Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Joan Garcia, Gavi, Pedri y Fermín López forman parte de ese grupo de jugadores con los que mantiene una relación cercana. El del Campillo no pudo participar en el Mundial por lesión, pero también está incluido en ese núcleo con el que Rodri mantiene una buena sintonía.

Aunque en su día el Real Madrid estuvo cerca de hacerse con el centrocampista, Rodri terminó apostando por el proyecto deportivo de Hansi Flick y Deco que tan buenos resultados ha dado a sus compañeros en las dos últimas temporadas y que ajusta mucho más a su estilo de juego.

Predilección por Lamine

Pero si hay un jugador con el que Rodri ha construido una relación especialmente estrecha es Lamine Yamal. En SPORT ya os contamos el vínculo entre ambos y las numerosas ocasiones en las que el centrocampista ha ejercido de hermano mayor del joven blaugrana. Desde aquella frase que le dedicó tras la final de la Eurocopa de 2024 -"puedes conseguir lo que quieras"- hasta su predicción de que ganará el Balón de Oro "dentro de no mucho", Rodri nunca ha escondido su admiración por el extremo.

Rodri y Lamine celebran la conquista del Mundial / X

Esa conexión se ha mantenido con el paso del tiempo. Rodri ha definido a Lamine como "un animal" y como "presente y futuro del fútbol español", pero también le ha dado consejos para gestionar la presión y entender mejor los momentos de los partidos. Una relación de confianza que trasciende la selección y que puede adquirir una nueva dimensión si ambos terminan compartiendo vestuario en el Barça, con Rodri en el papel de uno de los futbolistas de mayor experiencia y Lamine como una de las grandes estrellas del proyecto.

Traspaso a la vista

Mientras tanto, el Barça continúa trabajando para completar la operación con el City. El club blaugrana ya ha enviado la tercera propuesta al conjunto de Manchester, después de que las dos primeras fueran rechazadas. La última oferta eleva la cantidad fija hasta los 70 millones de euros, a los que se podría añadir algún concepto en variables.

La negociación sigue abierta, aunque en Barcelona existe optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante este fin de semana. El City es consciente de que Rodri ha dado prioridad al Barça y el club blaugrana entiende que la operación se encuentra ya en una fase decisiva. Y, si finalmente se concreta el traspaso, llegará a un vestuario en el que buena parte de sus nuevos compañeros ya le están esperando.