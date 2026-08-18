Rodri ya come con Laporta en su primer día en Barcelona

Una de las primeras cosas que ha hecho Rodri nada más aterrizar en Barcelona ha sido conocer una de las tradiciones que suelen acompañar a los nuevos fichajes del Barça. El centrocampista español ha puesto rumbo al Botafumeiro, una de las marisquerías más emblemáticas de la ciudad y un lugar habitual para encuentros y celebraciones relacionadas con el club azulgrana.

Rodri aterrizó la tarde del lunes en la terminal de vuelos privados de Barcelona acompañado por su entorno más cercano y por su agente, Pablo Barquero. Apenas unas horas después de pisar la Ciudad Condal para completar su fichaje por el Barça, llegó el momento de compartir mesa con algunos de los principales responsables de la operación.

Con Laporta y Deco

En la mañana del martes acudió a la Ciudad Deportiva para pasar las pruebas médicas y luego se dirigió a las oficinas del Spotify Camp Nou para firmar su nuevo contrato. Después, Rodri, Joan Laporta, Deco, Echevarría, Dani Codina y varios miembros de la junta directiva del Barça fueron a comer juntos al Botafumeiro. También está presente parte del entorno más cercano del futbolista, en una velada que sirve para celebrar una operación que ya está completamente cerrada. Este tipo de encuentros se ha convertido prácticamente en una tradición cuando el Barça incorpora a un nuevo futbolista.

El contexto, además, es muy diferente al de las reuniones que se produjeron durante la negociación. Rodri y Deco ya mantuvieron un largo encuentro en un hotel de Barcelona cuando el director deportivo trataba de convencer al centrocampista del proyecto azulgrana. También existieron diferentes conversaciones telefónicas durante todo el proceso.

Una comida distendida

La comida tiene ahora un carácter mucho más distendido y sirve para que Rodri pueda conocer personalmente a Laporta y a otros miembros del club antes de completar los últimos trámites de su incorporación. El lugar elegido tampoco es nuevo para el Barça. El Botafumeiro ha acogido durante años comidas y cenas relacionadas con el mundo azulgrana y vuelve a ser el escenario elegido para una ocasión especial. Como curiosidad, una marea de aficionados esperaron a Rodri a la salida del restaurante, así como en los aledaños del Camp Nou tras la firma, para mostrarle su apoyo e ilusión con su fichaje.

Ahora Rodri ya está en Barcelona. Después de la revisión médica y la firma, su primera comida como futuro futbolista del Barça ha sido en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad.