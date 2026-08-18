Rodri: "El Barça siempre fue la primera opción"

Rodrigo Hernández ya es oficialmente jugador del FC Barcelona. El centrocampista fue presentado este martes como nuevo futbolista azulgrana en un acto que generó una gran expectación en los alrededores del Spotify Camp Nou. Numerosos aficionados se acercaron hasta las oficinas del club para recibir al nuevo fichaje, que se mostró orgulloso y feliz de cumplir uno de los grandes deseos de su carrera.

"Lo primero que me gustaría decir es que estoy muy contento de estar aquí en un día muy especial para mí, para mi gente y mi familia. Es un capítulo muy importante para mí. La decisión ha sido dura, sobre todo por salir del City, un club que me lo ha dado todo y me ha hecho muy feliz. Le estaré siempre agradecido", explicó Rodri.

El centrocampista madrileño reconoció que tenía otras propuestas sobre la mesa, pero dejó claro que el Barça siempre fue su prioridad: "El Barça es un grandísimo club, para mí siempre ha sido un referente mundial por su filosofía, su manera de entender el fútbol y los valores que representa. Tenía alguna otra opción, pero el Barça era mi primera opción y así se lo hice saber a Jan, el presidente, y a todos".

Su llegada al conjunto azulgrana pone el punto final a uno de los grandes culebrones del verano. Rodri tenía una propuesta del Real Madrid y durante varias semanas pareció estar cerca de vestir de blanco, pero la aparición del Barça cambió el escenario.

"No recuerdo el momento exacto de la decisión. El primer proceso fue entender que se había acabado una etapa en mi club y que tenía que buscar una salida. Para mí fue difícil. Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero siempre he dicho que mis motivos son deportivos y por ahí van las cosas".

Las bromas con los internacionales

Uno de los factores que terminó de convencerle fue Hansi Flick. El técnico azulgrana mantuvo conversaciones con el futbolista y le transmitió su ilusión por contar con él: "Hablé con él, me trasladó su ilusión. Es un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él, con una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo».

Su adaptación al vestuario azulgrana tampoco debería ser complicada. Rodri ya conoce a buena parte de sus nuevos compañeros después de haber compartido vestuario con los internacionales españoles durante el Mundial. Eso sí, negó que hubieran intentado influir en su decisión.

"Estoy muy contento, les he visto hace nada. Estuve con muchos en el Mundial dos meses. Es un vestuario joven, con ilusión y ganas de hacer cosas importantes. Me han dado un gran recibimiento y espero poder aportar mucho. En el momento del Mundial no existen los clubes. Quitando alguna broma, todo viene más a posteriori".

Su admiración por Busquets y ayudar a Bernal

En Barcelona, cualquier comparación con Sergio Busquets es prácticamente inevitable. Rodri coincidió con el histórico centrocampista azulgrana en la selección y reconoció su influencia: "Para mí siempre ha sido un referente y es un privilegio que te puedan comparar con él. Creo que tenemos características diferentes, otras muchas en común. Siempre lo he admirado mucho".

Rodri no llega al Barça únicamente para aportar su fútbol. A sus 30 años, aterriza en un vestuario muy joven con una experiencia difícil de igualar: un Mundial, una Champions y un Balón de Oro. Él mismo destacó la importancia de ese bagaje.

"Soy un jugador que con 30 años vengo con experiencia, algo que algunos aquí no tienen por edad, y creo que esto puede ayudar en un vestuario tan joven. En el caso de Bernal tiene una progresión espectacular, se ha repuesto increíble de la lesión y espero poder ayudarle con todo. Podrá crecer a mi lado y es importante que los chavales jóvenes puedan crecer con gente con otras vivencias".