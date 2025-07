La rocambolesca historia de Xavi en la India

Curiosa historia la aparecida en los medios de comunicación de la India. Manolo Márquez renunció al cargo de seleccionador este verano. El entrenador catalán, que compaginaba el cargo con el de entrenador del Goa, lo dejó para dedicarse esta temporada exclusivamente a su equipo, con el que en agosto debe disputar la previa de la Champions asiática.

Tras la renuncia, la Federación de la India inició un casting para nombrar nuevo seleccionador e incluso publicó un anuncio. Entre los interesados estaban Stephen Constatine, exseleccionador de la India, quien fue jugador del Liverpool, Harry Kewell o el exentrenador del Blackburn Rovers, Steve Kean, así como otros técnicos que han desarrollado parte de su carrera en el país. Lo curioso del caso es que, según el director técnico de la Federación India, Subrata Paul, también Xavi Hernández había mostrado interés en ocupar el cargo. El propio Paul asegura que la Federación de la India no consideró al de Terrassa porque era consciente de que pediría un sueldo al que no podían llegar.

Según fuentes consultadas por este diario, sin embargo, ese ofrecimiento no se produjo y creen que la Federación de la India ha utilizado el nombre de Xavi para darle empaque al cargo de seleccionador en su búsqueda de entrenador.

Xavi no ha entrenado desde que dejó el banquillo del Barça una vez acabó la temporada 2023-24. El de Terrassa ha tenido diversas ofertas, pero ha querido descansar un año y no precipitarse en su elección. Espera un banquillo y su idea no es otra que seguir dirigiendo a un equipo europeo en algún de las grandes ligas del continente.