El "robot" Lewandowski destaca en la rueda de prensa de Xavi

El entrenador del FC Barcelona ratificó su confianza en "nuestro mejor delantero, marcará goles" Xavi también valoró cómo ve a Joao Félix antes de medirse a su ex equipo y admitió su interés por Morata

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, repasó la actualidad del equipo en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid. Entre los nombres propios que salieron a escena destacaron los de Robert Lewandowski, Joao Félix y Álvaro Morata.

De Robert Lewandowski defendió que "es una máquina", un futbolista que "no para de trabajar, tiene fe, practica la finalización constante. Cada día sigue trabajando y mejorando. Es como un robot. Entrena, entrena... Y hará goles".

Xavi considera al polaco como "nuestro mejor jugador en punta. Tenemos cero dudas sobre él. Debemos nutrirlo más. Buscarlo más. Preparar más al equipo para que pueda finalizar. Es cuestión de tiempo. Los futbolistas pasan por rachas, pero hace dos partidos marcó dos goles. No me preocupa. Me preocupa que seamos más efectivos como equipo. Es lo que hay que mejorar".

El técnico del conjunto blaugrana reiteró en varias ocasiones la importancia del juego coral del FC Barcelona para que el ataque sea efectivo y el conjunto funcione como un bloque, más allá de las individualidades, como Robert Lewandowski, que pueden decantar la balanza en una acción puntual del encuentro.

Joao Félix

Joao Félix también estuvo en el foco por enfrentarse al equipo que aún posee sus derechos, el Atlético de Madrid. Joao está cedido por una temporada en el Barça. "A todos los delanteros veo capaces de hacer goles. Raphinha, Ferran, Lamine... por supuesto, Robert. Pero para mí es más importante el trabajo, la posición. Joao Félix marcó la diferencia ante el Athletic con el pase de gol a Marc Guiu. Ahí marcó la diferencia, pero debe ayudarnos mucho con la capacidad goleadora", dijo Xavi.

Joao Félix se ejercita para preparar el partido del Barça frente al Atlético de Madrid | Dani Barbeito

Aunque en el Atlético sigue cuestionado, Xavi recalcó que “aquí estamos muy contentos. No me incumbe lo que digan en el Atlético. Aquí hemos visto un Joao feliz, trabajador, dinámico, que es querido en el vestuario, bromista. Trabaja para el grupo, hace goles importantes. No tengo ninguna queja"

Medirse a su ex equipo "debe ser una motivación. Está siendo constante. Estoy encantado con su rendimiento y cómo se ha adaptado al grupo".

Morata

También salió a la palestra el nombre de Álvaro Morata. Un futbolista al que Xavi Hernández intentó fichar en sus primeros meses como entrenador del FC Barcelona. El equipo tenía problemas en ataque con Memphis Depay como referencia, Luuk de Jong y Jutglà de alternativas y había perdido al Kun Agüero por sus problemas cardiacos.

Álvaro Morata y Antoine Griezmann. | Reuters

El Barça buscó soluciones en el mercado de invierno y Morata, entonces en la Juventus, fue una opción, aunque finalmente llegó Aubameyang.

Xavi admitió los contactos: “Hablé con él directamente. Hubo la posibilidad de que viniera al Barça. Es un jugador muy interesante. Ataca espacios, es generoso y trabaja mucho. Mañana, la delantera la tienen muy buena. Morata y Griezmann son unos futbolistas de referencia de nivel mundial"