¡Intento de robo en casa de Negreira!

Un vecino del domicilio de José M.ª Enríquez Negreira revela que forzaron la cerradura sin éxito Los Mossos d'Esquadra se personaron, advertidos por la hija del ex vicepresidente del Comité de Árbitros

El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José M.ª Enríquez Negreira, habría sufrido un intento de robo en su domicilio en Barcelona el pasado 23 de marzo, según ha informado OK Diario.

Así lo confirmarían las declaraciones de un vecino, que aseguró haber hablado con la hija de Negreira: "Le intentaron abrir la puerta: vi a la hija que estaba intentando entrar y llamó a los Mossos. Me dijo que la habían forzado la cerradura".

Lo ocurrido provocó la intervención de dos agentes de los Mossos d’Esquadra, que se personaron en el domicilio advertidos directamente por la hija, que visita el hogar cada dos o tres días.

Actualmente, el piso, situado en el barrio de Can Baró, está vacío. El ex árbitro abandonó su domicilio tras estallar el escándalo de corrupción que le salpica. "Hace un mes y medio que no le vemos", aseguran los vecinos a OK Diario.