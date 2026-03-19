El 'robo' del Atlético al Barça en la Champions League: ¿Por qué no se juega la vuelta en el Spotify Camp Nou?

El desenlace de los octavos de final de la Champions League que dejó encasillados Barça y Atlético de Madrid para cuartos de final. Dentro de la alegría de pasar de ronda en la máxima competición europea, el duelo comienza con un sabor amargo para los de Flick, tras confirmarse que el Atlético de Madrid disfrutará del factor campo en el partido de vuelta. A pesar de que el conjunto de Hansi Flick completó una fase de liga muy superior, terminando en la quinta posición, la normativa de la UEFA castiga la lógica deportiva en favor del equipo de Diego Simeone. Los azulgranas ven cómo el duelo decisivo vuela hacia Madrid por normativa.

La explicación reside en la reciente actualización del reglamento de la competición, donde el equipo que elimina a un rival mejor posicionado hereda sus privilegios de cara a las siguientes rondas. El Atlético de Madrid, que finalizó en el puesto catorce, logró apear al Tottenham en octavos de final, conjunto que ostentaba la cuarta plaza en la tabla general. Al producirse este resultado, los colchoneros 'roban' la condición de cuarto clasificado, superando de forma artificial al Barça en el orden de prioridades para elegir estadio en el segundo choque de la eliminatoria.

Regalo inesperado

El equipo de Flick, que se clasificó de forma directa para octavos sin pasar por el trámite de los dieciseisavos, queda 'perjudicado' por una carambola burocrática. El "derecho de mejor posicionado" que hereda el equipo de Simeone del Tottenham se convierte así en un regalo inesperado para un Atleti que partió peor colocado en la fase de eliminatorias.

La ida se disputará en el Spotify Camp Nou entre el 7 y el 8 de abril, obligando al Barcelona a buscar una renta amplia para no viajar al Metropolitano con urgencias. El recuerdo de la reciente eliminación en la Copa del Rey a manos de los rojiblancos planea sobre el enfrentamiento ahora en clave europea.

Cita con el destino

El duelo de vuelta queda fijado para la siguiente semana de abril en la capital, donde el ambiente será una caldera para recibir a los de Flick. Los precedentes de esta temporada marcan una igualdad máxima, pero el Atlético jugará con la carta marcada de conocer el desenlace ante su gente gracias a ese favor del cuarto puesto "robado" al Tottenham. El Barça deberá demostrar sobre el césped que su fútbol está por encima de cualquier norma o clave si quiere estar en semifinales.

Noticias relacionadas

El Metropolitano dictará sentencia en una eliminatoria que primero tendrá que empezar en el Spotify Camp Nou.