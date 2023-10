Roberto Moreno: "Este Barça es el mejor desde nuestra época"

El exseleccionador nacional asegura que el club azulgrana ha hecho un trabajo excelente: "Nadie podía pensar que acabarían con una plantilla tan completa" "Xavi conoce la casa. Lo va a hacer bien y será candidato al título como el Madrid", asegura el técnico catalán

Robert Moreno, exseleccionador nacional y ayudante de Luis Enrique cuando el Barcelona ganó su última Champions analiza el gran momento del equipo azulgrana que este miércoles tiene una dura prueba en Oporto.

En una entrevista a Marca, el de Hospitalet opina que ve a un Barça con mucha confianza: "Lo veo bien. A pesar de las circunstancias del Fair Play se ha hecho un trabajo excelente. Nadie podía pensar que acabarían con una plantilla tan completa. Xavi me gusta, tiene capacidad táctica para cambiar cosas durante el partido y para prepararlos. Conoce la casa. Lo va a hacer bien y será candidato al título como el Madrid".

Álvarez cree que este año puede dar la talla en la Champions: "En la Champions pasará la fase de grupos porque los rivales no son los de otros años. Ten en cuenta que en la temporada anterior uno de ellos fue el finalista y el otro era el Bayern que en ese momento estaba a un gran nivel. No era fácil pasar el grupo. Además, durante la liguilla hubo varias lesiones en la parte de atrás con Araujo y Koundé. Ahora la plantilla es mejor para afrontar unas lesiones así. La fase de grupos la pasará y luego depende mucho de quién te toque. Hay rivales muy fuertes. Al Madrid nunca le puedes descartar, el City es el campeón, quiero ver cómo está el PSG y Mbappé, el Bayern está fuerte, con Kane ha cambiado muchas cosas... Podría nombrar hasta diez. Y el Barça podría ser uno de los candidatos para la Champions".

El técnico catalán no sabe porque el Barcelona baja tanto su nivel a domicilio en Europa: "Pues no tengo una respuesta. Son cosas que suceden y que se puede crear en la cabeza del jugador y salir condicionado. Estás con ese runrún en la cabeza que te puede afectar. Creo que va a cambiar. El equipo está a un nivel de confianza que no tenía desde nuestra época. Tal vez un poco con Valverde, pero no más. El otro día contra el Betis hizo un gran partido y se veía cómo el equipo fluía. Y ese alto nivel de confianza no lo tenía desde hacía tiempo".

Álvarez asegura que la llegada de Cancelo y Joao Felix ha sido muy positiva: "Aunque vaya a contracorriente, creo que Cancelo es más importante que Joao Félix a pesar de sus goles y asistencias. Lo que está dando Cancelo es algo realmente incontrolable para los rivales porque no juega de lateral, juega de lo que quiere. También te digo que es algo que tiene que controlar Xavi porque tanto Benítez como Aguirre le plantearon el partido para contragolpear contra dos defensas, algo que no pasaba el año pasado porque Koundé no subía tanto. La estructura no fue buena y se echó de menos a Busquets".

También afirma que Gundogan va a ser muy importante: "Es un jugador que hace muchas cosas bien, pero casi ninguna es muy llamativa. Si puede dar un pase fácil con el interior no lo hace de tacón. Es como Busquets, que no llama mucho la atención, pero todo lo que hace es excelente. Gündogan tiene último pase, gol, llegada de segunda linea, no pierde el balón, ayuda a presionar... Pero no tiene el regate de Lamine, el remate de Lewandowski o el pase de Joao Félix. Él lo hace sin tanto lucimiento, con una aparente sencillez tipo Zidane. Es un jugador que cualquier entrenador quiere tenerlo en su equipo".

En su opinión, el Barcelona asume más riesgos esta temporada y por eso es más vulnerable en defensa: "Es el riesgo. Ha habido un cambio táctico con Cancelo porque el portugués te da muchas cosas en ataque, pero te las quita en defensa. Has pasado de jugar con tres defensas fijos poniendo a Koundé de lateral a hacerlo con dos centrales. Y si delante ya no está Busquets, que era excepcional, el equilibrio no es el mismo porque los jugadores no ocupan el espacio de la manera correcta. Cuando pierdes el balón te llegan más contras. El año pasado el Barça tenía una estructura muy fuerte detrás del balón con cuatro jugadores y era más fácil que frenaran al rival. Es correr más riesgos y Xavi tiene que elegir. Los entrenadores tenemos que escoger y ver la solución correcta en cada partido, es ahí cuando el entrenador debe reaccionar en busca de soluciones y frente al Celta lo hizo".

El técnico conoce bien al Oporto y avisa de que es un gran rival: "Me gusta mucho Sergio Conceiçao como técnico. Es un equipo que ha cambiado mucho respecto al año pasado. Tienen un delantero iraní, Taremi, que es excepcional. Y en el resto de posiciones tiene buenos jugadores porque siempre fichan muy bien, pero no tienen a alguno que sobresalga de manera especial. Creo que es un buen rival para el Barça por la propuesta que hacen. No nos encontraremos con un Celta o un Mallorca. Dudo mucho que Conceiçao haga algo que no suele en el partido. Juega 4-2-3-1 y lo mantendrá. Es un rival que te quiere jugar de tú a tú y eso favorece al Barça. El Oporto va a salir a ganar al Barcelona y ahí es donde aparecen los espacios que se pueden aprovechar".