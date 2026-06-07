Roberto Martínez lo tiene claro con Bernardo: "No tengo ninguna duda de que encajaría en el Barça"

El FC Barcelona sigue trabajando para dar un nuevo golpe en el mercado de fichajes. Después de cerrar de forma rápida e inesperada la incorporación de Gordon, la dirección deportiva azulgrana mantiene abiertos varios frentes para reforzar la plantilla de Hansi Flick. Entre ellos aparece un viejo anhelo del club: Bernardo Silva.

El internacional portugués ha quedado libre tras poner fin a su etapa en el Manchester City y se ha convertido automáticamente en una de las grandes oportunidades del verano. A sus 31 años, sigue siendo uno de los centrocampistas más cotizados del fútbol europeo y cuenta con pretendientes de primer nivel. El Barça es uno de los equipos que sigue atentamente su situación, consciente de que se trata de un futbolista que encajaría perfectamente en la idea de juego del técnico alemán.

Por el r, Bernardo está centrado exclusivamente en el Mundial con Portugal y ha aparcado cualquier decisión sobre su futuro. El jugador quiere afrontar el torneo sin distracciones y será una vez finalice su participación cuando estudie las distintas propuestas que tiene encima de la mesa.

Mientras tanto, quien no tiene ninguna duda sobre el impacto que podría tener el portugués en el Camp Nou es Roberto Martínez. El seleccionador portugués fue preguntado por SPORT tras el amistoso frente a Chile y se mostró rotundo al valorar una hipotética llegada de Bernardo al conjunto azulgrana.

"Me parece que Bernardo Silva es un jugador tan espectacular que entra en todos los vestuarios del fútbol mundial. Un jugador así no aparece libre, pero es un jugador que se puede ajustar a cualquier sistema y cualquier estilo. Puede mejorar a lo que tiene alrededor suyo. No es la posición, es la inteligencia futbolística que tiene y luego el nivel técnico que le permite todas las acciones en las que él participe. No tengo ninguna duda de que encajaría en el Barça", aseguró.

Bernardo Silva se tomará su tiempo / GARY OAKLEY / EFE

Las palabras de Roberto Martínez tienen un valor especial teniendo en cuenta que conoce perfectamente al futbolista. Bernardo es uno de los líderes de la selección portuguesa y una pieza clave en los planes del técnico español, que destaca especialmente su capacidad para adaptarse a cualquier contexto táctico.

Precisamente esa polivalencia es uno de los factores que más seducen al Barça. Bernardo puede actuar como interior, mediapunta, extremo o incluso en posiciones más retrasadas en la construcción del juego. A ello se suma una calidad técnica diferencial, una enorme capacidad para interpretar los espacios y una experiencia acumulada durante años al máximo nivel bajo las órdenes de Pep Guardiola.

No es la primera vez que el nombre de Bernardo Silva aparece vinculado al Barcelona. De hecho, el club azulgrana ha intentado su fichaje en varias ocasiones durante los últimos mercados. Ahora, sin embargo, la situación es completamente distinta. El portugués llega libre y el Barça ve una oportunidad única para incorporar a un futbolista que lleva años gustando en los despachos del club.

La operación no será sencilla por la competencia de otros grandes equipos europeos y por las exigencias económicas del jugador, pero en el Barça saben que pocas veces aparece en el mercado una oportunidad de este nivel. Y si hay alguien que no tiene dudas sobre su encaje en el conjunto azulgrana, ese es Roberto Martínez. "No tengo ninguna duda de que encajaría en el Barça". Una frase que resume perfectamente lo que muchos piensan en el fútbol europeo sobre Bernardo Silva.