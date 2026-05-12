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FC BARCELONA

Roberto Gómez, sobre La Masía: "A los jugadores del Barça se les educa en el odio hacia el Real Madrid

El conjunto azulgrana volvió a conquistar la Liga por segunda temporada consecutiva

La mayoría de la plantilla del Barça se ha formado en La Masia

La mayoría de la plantilla del Barça se ha formado en La Masia / Valentí Enrich

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El FC Barcelona celebró por todo lo alto el título de Liga con una rúa que recorrió gran parte de las calles de la Ciudad Condal. La celebración tuvo de todo, pero también generó bastante controversia, especialmente por la presencia de una bandera de Palestina que ondeó Lamine Yamal y de esteladas.

No quedó ahí la cosa, ya que también hubo referencias al máximo rival, el Real Madrid. Algunos futbolistas corearon: "Madridista el que no boti". Uno de los momentos más comentados se produjo cuando una persona desde su balcón mostró una camiseta del conjunto blanco, lo que provocó abucheos por parte de los jugadores hacia ese gesto.

Por otro lado, Lamine Yamal también protagonizó otro instante llamativo al mostrar una camiseta con el mensaje: "Gracias a Dios no soy madridista". Además, se burlaron del mal momento que atraviesa el Espanyol con el habitual cántico dirigido al conjunto blanquiazul: "Perico dime lo que se siente, tener tu casa en Cornellà, te juro que aunque pasen los años...".

La celebración del equipo azulgrana no está pasando desapercibida y desde 'La Tribu', programa presentado por Raúl Varela, analizaron lo ocurrido durante la rúa.

El presentador del formato de Radio Marca se mostró contundente: "La celebración fue muy polémica. Con la bandera de Palestina, las esteladas y las camisetas contra el Real Madrid. ¿Sabemos celebrar en España?".

Los jugadores del Barça, en la rúa de campeones de Liga

Los jugadores del Barça, en la rúa de campeones de Liga / FC Barcelona

"Se inculca cierto antimadridismo"

Uno de los colaboradores que compartió su punto de vista al respecto fue Roberto Gómez: "Da la impresión de que en algunos sectores de La Masía se inculca cierto antimadridismo".

Lewandowski y Szczesny, en la rúa de campeones del Barça

Lewandowski y Szczesny, en la rúa de campeones del Barça / VALENTÍ ENRICH

Tiene claro que es una situación "preocupante", aunque aseguró que la rivalidad forma parte del fútbol.

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El colaborador de 'La Tribu' felicitó al Barça: "Es una Liga impecable, casi perfecta, y probablemete el Barcelona sea uno de los equipos que mejor juega al fútbol en Europa y en el mundo".

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