Roberto Fresnedoso: "Sin quererlo, fuimos los verdugos del 'Dream Team' de Cruyff"

Hace menos de una década el vetusto estadio Vicente Calderón hacía temblar el suelo y rugía ferozmente para ‘intimidar’ a cualquier rival que lo vistara. Cualquiera lo diría en un apacible día de sol primaveral de abril de 2026. Transformado en un parque, en un pulmón verde de la capital, la paz y el silencio reinan en lo que ahora se denomina Parque Atlético de Madrid.

Entre las paredes del Calderón se vació hasta que le daban las fuerzas Roberto Fresnedoso. Parte activa del mítico doblete de 1996, 30 años después de aquello nos encontramos con él en el que había sido el jardín de su casa.

Las horas previas

El tiempo ha pasado para todos, pero los recuerdos se mantienen nítidos en la memoria. Y él con la camiseta del Atlético de Madrid tiene unos cuantos. Noches alegres, otras amargas. El ‘mariposeo’ en el estómago clásico de las horas previas a un partido grande de verdad. Como el que se vivirá este martes por la noche de vuelta de cuartos de final de la Champions entre su ‘Atleti’ y el FC Barcelona.

Tres décadas ya Roberto del mítico doblete del Atleti…

El fútbol ha evolucionado desde entonces, pero cada etapa tiene su encanto. Nunca ha vuelto a lograr un doblete el Atlético. Esa es una parte importante. Y luego el cómo se consiguió. Se hizo buen juego, lo disfrutamos mucho. El Atlético llevaba años muy malos, dos años a punto de descender y 19 sin ganar nada.

Hace un par de días se cumplieron 30 años exactos de la final de Copa ganada contra el Barça, precisamente. ¿Qué recuerdos te trae?

Los futbolistas nos olvidamos de lo que hicimos ayer, pero de estos momentos nos acordamos de prácticamente todo. Lo que mitifica el doblete es que desbancamos a ese Barça de Johan Cruyff que llevaba cinco años ganándolo todo. Tuvo mucho mérito. Y en esa final, que fue disputada, fuimos un poco mejores. La final se jugó dos semanas antes del partido de Liga en el Camp Nou que ganamos 1-3. Recuerdo entrar con nervios en un partido con mucha responsabilidad. El gol de Pantic fue en la prórroga, en una jugada aislada. Teníamos la sensación de que el gol iba a ser clave. Nos expulsaron a Solozabal (la única expulsión de su carrera) y sufrimos en la segunda parte de la prórroga. El pitido final fue apoteósico.

Roberto Fresnedoso posa para SPORT en el antiguo Calderón / Valentí Enrich

Me imagino cómo estaba Jesús Gil...

Jesús Gil estaba más feliz que nadie en el mundo. Estaba eufórico, se puso un sombrero en la cena...lo que era Jesús Gil en su máximo esplendor, sin filtros ni complejos.

¿Recuerdas cómo fue tu fichaje con el Atlético?

Jugaba en el Espanyol y Jesús Gil ya durante la temporada me iba dejando caer que me querían fichar y tal. A mí no me gustaba mucho porque estaba centrado en el Espanyol, acababa de renovar. Y al final llegaron a un acuerdo los clubes. Tenía 22 años. No era el Atlético que vemos ahora, llevaba dos años mal. Pero mi padre es del Atlético de Madrid y eso pesó. No fue fácil.

La rivalidad que se formó con el Barça esa época ya era algo especial. La temporada siguiente del doblete es el 5-4 con remontada épica en Champions…

Eran duelos espectaculares. Ese gol de Pizzi después de ir ganando nosotros 0-3. Era garantía de ‘show’. No había una rivalidad picante más allá de lo deportivo.

He leído algún rumor que antes de fichar por el Atlético el Barça se interesó por ti…

Nunca me llegó nada, veía los rumores pero nadie me dijo nunca que el Barça me quería.

Fresnedoso, durante la conversación con SPORT / Valentí Enrich

Hay dos eliminatorias muy seguidas ahora. ¿Tiene que desgastar emocionalmente al jugador, no?

Muchísimo. Entiendo que para los dos es un desgaste que afecta a todo. Lo que ha evolucionado más en el fútbol es el concepto de rotaciones. Antes había un once fijo que todo el mundo recitaba y un par de jugadores de rotación. Ahora cuesta decir el once tipo de cada equipo.

Aquel año del doblete del Atlético fueron los últimos coletazos del Barça de Cruyff…

Sí, sin quererlo fuimos verdugos. Yo he sido un fanático a nivel deportivo del Barça. Vivía en el Hotel Rally cuando jugaba en el Hospitalet y me iba a ver al Barça de Cruyff porque era un fútbol revolucionario. El respeto al balón...no existía por aquel entonces.

La remontada aquella con el gol de Pizzi marca tres un Ronaldo jovencísimo…

Y Pantic marcó cuatro. Era brutal Ronaldo, ya lo habíamos padecido ese año, ganó él solo la eliminatoria de Supercopa.

¿Qué sensaciones te dejó el partido de ida del otro día?

El resultado bueno. Un partido condicionado por la expulsión. Pero fíjate que el Barça pese a jugar con uno menos creo que es el único equipo en mantener su estilo de juego en inferioridad. Y Simeone lo sabía, no se volvió loco. El Atlético hizo lo que debía hacer y lo hizo muy bien.

¿Mucho castigo para el Barça el 0-2?

Si vemos las ocasiones, el dominio...pues el Atleti chutó tres veces creo. Son partidos muy tácticos

¿Qué planteamiento esperas del Cholo mañana? ¿Sería un error salir atrás, con bloque muy bajo?

Para mí sí lo sería y creo que no lo va a hacer. Simeone conoce perfectamente las limitaciones y virtudes de su equipo y sabe que este Atlético trabaja y juega mejor ofensivamente que defensivamente. Al contrario de lo que ha sido durante muchos años. Creo que saldrá al ataque y con los que vienen jugando últimamente.

El ambiente será infernal…

Él juega con todas esas armas. Entiendo que la idea es intentar matar con un gol. La mentalidad debe ser ir a por la eliminatoria y olvidarse del resultado.

Estamos en el antiguo Calderón. Cuando vas al Metropolitano, se asemeja el ambiente?

Cualquier tiempo pasado fue mejor...pues se inventó esa frase por algo. Cada uno tiene sus momentos. La afición es la misma, tiene la esencia.

¿Te esperas un Barça más kamikaze en ataque?

Aquí juega un papel importante la motivación. Pienso que el Barça saldrá motivado. Tiene mucho talento y ahora mismo poco que perder. Y ahí veo ese riesgo, la mezcla de talento y valentía que tendrán por remontar. Nadie del Atlético da esto por cerrado, sería imprudente.

¿Qué dos jugadores más determinantes de cada equipo elegirías?

Pues en el Barça, a Lamine, claro. Me gustó mucho sus últimos minutos el otro día, a veces atolondrado, tiró más de corazón. Pero se echó el equipo a la espalda. Y para mí Fermín, determinante. Me parece ese jugador que siempre hace cosas, llega en segunda línea, muy difícil e incómodo de marcar para el rival. En el Atlético me quedo con Julián y creo que aún puede dar más. Y me quedaría con Musso, que está haciendo un gran año.

Más sobre Lamine. ¿Necesita el Barça que esté iluminado para lograr la remontada?

No creo que sea vital que tenga el día iluminado. El Barça es talento puro, pero el rival cuenta y sabe contrarrestar muy bien las virtudes del contrario. Si están varios inspirados es el problema para el Atlético. Un equipo grande y poderoso como el Barça no depende de un jugador. Su actitud del otro día ante el Atlético transmitió responsabilidad y espíritu ganador.

Griezmann. Qué pena que deje el primer plano a este nivel…

Es cierto que está a muy buen nivel y suma mucho. Pero él es quien debe decidirse. Y hay que saber dar un paso atrás. Él conoce su cuerpo y sabe el esfuerzo que debe estar haciendo. Griezmann ha sido de los más grandes de la historia del Atlético. Hubiera sido negativo para él que hubiera salido antes de acabar. Nadie se lo merecía.

¿Para el Barça como club fue un fracaso que no triunfara?

Habría que analizar por qué. Es algo que sorprende a todos. A veces esa suma de egos en los equipos es contraproducente...demasiados jugadores con mucho nivel, no es la primera vez que pasa.

Compartiste vestuario con el Cholo. ¿Lo reconoces mucho de entrenador respecto a lo que era como jugador?

Hay ese punto de visión, de entender el fútbol más allá de lo que pasa en una jugada. Ve más allá y se plantea situaciones que como jugador yo no me planteaba. Tenía más madurez para analizar situaciones en el campo.