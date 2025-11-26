Robert Sánchez atiza a Lamine Yamal: "Cucurella le tiene en el bolsillo"

Marc Cucurella demostró en el partido entre el Chelsea y el Barça por qué es el lateral izquierdo titular de la Selección. El futbolista de Alella neutralizó a Lamine Yamal y, además, sumó presencia en ataque, pues provocó la expulsión de Araújo y su internada generó el primer tanto del encuentro. Una actuación que le sirvió para proclamarse como el MVP del duelo y para ganarse los halagos de sus compañeros.

Robert Sánchez, guardameta del Chelsea, atendió a los medios en la zona mixta tras el partido para alabar a su compañero y, a su vez, para menospreciar a Lamine Yamal, que justo unas horas antes había publicado en sus redes sociales un vídeo en el que aseguraba que volvía a estar en su mejor nivel. "Cucurella lo tiene en el bolsillo", apuntó el portero, que apenas tuvo trabajo más allá de una buena intervención a Raphinha en los compases finales.

"Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier"

Asimismo, el cancerbero 'blue' dejó otro mensaje tras el choque que también parecía destinado a la estrella del Barça, desaparecido en Stamford Bridge. "Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League", señaló Sánchez. En los nueve enfrentamientos este curso en Champions entre LaLiga y la primera división inglesa, los británicos han salido vencedores de ocho de ellos. La única victoria de un club español tuvo lugar el 18 de septiembre, cuando el FC Barcelona derrotó al Newcastle.

El portero de 28 años, además, no solo se despachó contra Lamine Yamal, sino que también criticó al club azulgrana, al que no ve como candidato para ganar la Liga de Campeones esta temporada. "¿Favorito el Barça? Favoritos somos nosotros", sentenció Sánchez.