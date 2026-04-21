Robert Moreno alucinó con lo que hacía Messi junto a Luis Suárez en los entrenamientos: "No me lo sabían explicar"

La trayectoria de Robert Moreno ha ido de más a menos. Una de sus aventuras más trepidantes fue en el FC Barcelona, donde fue segundo entrenador de Luis Enrique. Allí coincidió en varias temporadas históricas para el club, ya que vivió la época del triplete y fue fundamental en la consecución de nueve títulos, entre ellos una Champions League y dos Ligas.

Hace unos días, el exseleccionador español acudió al pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, donde habló sobre su trayectoria en los banquillos, destacando su paso por el conjunto azulgrana. "Llegar al Barça con el mejor jugador de la historia, con Iniesta, Xavi, Piqué y con todos los demás jugadores, fue un sueño", destapó.

No obstante, aclaró que no era fácil, sobre todo al principio: "Te impresiona porque estás en el vestuario con ellos, les tienes que empezar a dar instrucciones, y además ganas todo el primer año". Quiso dejar claro que "es una vivencia enorme y te das cuenta que están a otro nivel, pues es otro fútbol".

Una de las cosas que más le llamó la atención fue lo que hacía Messi con Luis Suárez en los entrenamientos: "Leo, en un juego de posición, era capaz de detectar a Luis Suárez por la sombra. Se fijaba en ello para ver por dónde venía".

El exentrenador del Granada reconoció que "yo aprovechaba en los entrenamientos y hablaba mucho con Sergio Busquets e Iniesta, ya que era una oportunidad única de estar con los mejores".

Robert Moreno y Sergio Busquets / FC Barcelona

"Les preguntaba para que me explicasen cómo hacían lo que hacían y no me lo sabían explicar. Eso se llama conocimiento apofático, que viene de la teología, es el conocimiento que no puedes explicar", señaló.

Tiene claro que son diferentes por su "mentalidad", especialmente por "querer seguir mejorando" y querer "seguir ganando". "Para mí, la principal diferencia de Leo para considerarlo el mejor jugador de la historia es que no se cansa de ganar", aseguró.

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"Para mí uno de los mayores enemigos que hay es la victoria, porque manejarla es muy difícil. Cuando tú ganas, entras en el peligroso mundo de creer que ya lo dominas todo y que ya lo sabes todo", concluyó.