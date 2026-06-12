Robert Lewandowski ya vuela a Chicago

El destino de Robert Lewandowsk está cada vez más cerca de Chicago para cerrar su extensa y exitosa carrera deportiva con un par o tres de temporadas en la Major League Soccer (MLS). El periodista polaca Tomasz Wlodarczyk y el especialista en 'mercato' Fabrizio Romano informaron este viernes por la noche que el 'killer' polaco está volando junto a su agente, Pini Zahavi, rumbo a los Estados Unidos para fimar por el Chicago Fire de la MLS.

Valencia CF - FC Barcelona I El gol de Robert Lewandowski / LALIGA

"Robert Lewandowski, de camino a los Estados Unidos con su agente Pini Zahavi para decidir sobre el traspaso al Chicago Fire. El equipo de la MLS empuja para cerrarlo, Lewandowski ha de considerar esta opción como ha informado @ wlodar85. Entiendo que el contrato ofrecido tiene una validez de dos o tres años, depende de Robert", escribió Romano en sus redes sociales.

La información a la que se refiere el especialista en mercado es la de Tomasz Wlodarczyk, que también ha informado del viaje de Lewandowski con su equipo de asesores para reunirse con los representantes del Chicago Fire. El periodista polaco, buen conocedor del delantero y su entorno, añade que "la propuesta de los norteamericanos será analizada seriamente, pero (el jugador) todavía no ha tomado la decisión final sobre el traspaso y la visita a la 'Ciudad del Viento' le tiene que ayudar" a tomar una resolución.

"Lewy todavía tiene sus dudas"

Wlodarczyk explica que el Chicago Fire está "muy interesado en contratar a la estrella polaca", pero que "el mismo Lewy todavía tiene sus dudas".

El 'killer' de Varsovia todavía tiene, a mitades de junio, tiempo para determinar en qué equipo jugará después de cuatro temporadas en el FC Barcelona, 193 partidos y 120 goles.

Robert Lewandowski, en El Sadar / EFE

La del Chicago Fire se apunta a ser la opción más firme con la que cuenta Robert Lewandowski y el hecho de que esté volando hacia la capital de Illinois es buena prueba de ello, pero en el caso de que no le acabe de convencer la propuesta (que sería de dos o tres temporadas, según elija el propio futbolista) hay otros clubes que también están interesados. De Arabia Saudí y en Italia, con Milan y Juventus a la cabeza. También el Fenerbahce turco le sigue la pista a este goleador de leyenda.