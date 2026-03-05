Robert Lewandowski volverá hoy a entrenar con el grupo y estará en San Mamés

Robert Lewandowski sigue mejorando sensaciones y apunta a reaparecer antes de lo esperado. Según ha podido saber SPORT, el delantero azulgrana se incorporará esta mañana a los entrenamientos con el grupo para trabajar con total normalidad a falta de dos días para el partido contra el Athletic Club en San Mamés.

El polaco completará la sesión junto a sus compañeros, aunque todavía utilizando la máscara protectora diseñada para proteger la zona afectada del ojo. Ayer ya contamos que había empezado a ejercitarse al margen del grupo para probar las sensaciones con la protección, pero este jueves dará un paso más integrándose en el trabajo colectivo.

Las sensaciones dentro del club son positivas. El polaco ha respondido bien en los primeros entrenamientos y, salvo sorpresa mayúscula, entrará en la convocatoria para el duelo de este fin de semana en Bilbao. Incluso no se descarta que pueda tener minutos en un partido siempre exigente y teniendo en cuenta que el partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid supuso un gran dessgaste para muchos jugadores, por lo que Flick podría rotar.

Sin molestias y recuperado

“El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid”, comunicó el Barça a través de las redes sociales tras el partido ante el Villarreal.

Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que la evolución del delantero ha sido muy positiva y estará con el grupo con total normalidad, siempre con la máscara protectora, por lo que su presencia ante el Athletic es una posibilidad real. Así pues, si todo sigue igual en los próximos entrenamientos, Lewandowski podría volver antes de lo previsto y ayudar al equipo en un partido muy importante para mantener el liderato en Liga.