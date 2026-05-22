Robert Lewandowski está de suerte: un último baile con el Barça ante su víctima favorita

Ni más ni menos que 1.379 días después de su debut, Robert Lewandowski vivirá este sábado su último partido con el FC Barcelona. Mucho ha llovido desde ese empate sin goles en el Spotify Camp Nou contra el Rayo Vallecano de un 13 de agosto de 2022 que no parecía el mejor augurio. Pero si alguien tenía alguna duda, la disipó tan solo una semana después, cuando el 'killer' de Varsovia le firmó un doblete a la Real Sociedad en Anoeta (1-4). Los dos primeros goles de los 119 que ha marcado con el equipo azulgrana a lo largo de 192 partidos. En Mestalla se pondrá el cierre a cuatro temporadas de 'win win', pues el Barça ha disfrutado de un artillero histórico y Lewy ha sido feliz. Muy feliz.

Lucía Feijoo Viera

Y tendrá la ocasión de despedirse teniendo en frente a su víctima favorita, lo que puede propiciar, quién sabe, si el último baile tendrá el colofón de algún gol más de Robert Lewandowski. Y es que el Valencia es el equipo de LaLiga a quien más goles le ha marcado el polaco, un total de 9 en 6 enfrentamientos. Una media brutal.

Mestalla explota con Lewy

Tres de sus 9 dianas a los ches han sido en Mestalla, el escenario que verá por última vez a Lewandowski vestido de blaugrana. Un estadio que Robert ha visitado en sus tres temporadas anteriores con el Barça y en todas ellas, ha sido titular y ha disputado los 90 minutos en juego. En las dos veces que marcó, fue providencial.

En su primera vez en Valencia con el FC Barcelona, Lewy marcó el único gol del partido... en el minuto 93. Los de Xavi Hernández se impusieron a los de Genaro Gattuso en un encuentro muy disputado y con alternativas que se decantó gracias al instinto de 'killer' del polaco cuando alargó la pierna izquierda para rematar un centro de Raphinha y batir a Mamardashvili.

No marcó hace dos temporadas en un 1-1 que se resolvió con los tantos de Joao Félix para los azulgranas y de Hugo Guillamón para los valencianistas. Pero los contrarrestó con un 'doblete' la pasada campaña que fue, además, muy especial.

Porque se trató del primer partido oficial de Hansi Flick al frente del FC Barcelona, el que abrió LaLiga y el que supuso el reencuentro del técnico alemán con el 'killer' de Varsovia después de ser, cada uno en su función, claves en los éxitos de un Bayern de Múnich intratable.

Robert Lewandowski y Hansi Flick / Gorka Urresola

Lewandowski propició que el estreno de Flick se saldara con victoria en el siempre difícil y 'caliente' escenario de Mestalla. Dos goles del polaco en el final del primer tiempo y el inicio del segundo remontaron el tanto inicial de Hugo Duro y permitió que la andadura del técnico comenzara con buen pie. Esto sí que fue un buen augurio.