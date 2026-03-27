Robert Lewandowski revela el error que cometía al desayunar: "Me sentía flojo antes de entrenar"

Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol europeo. El delantero del Barcelona ha pasado por clubes como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, donde se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga con 312 goles.

Hoy, a los 37 años, sigue compitiendo al máximo nivel gracias a una preparación que va mucho más allá del terreno de juego. El futbolista tiene claro que el rendimiento actual no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante a lo largo de varios años.

En esa búsqueda por optimizar su rendimiento, el desayuno se convirtió en una de las piezas clave de su rutina diaria. El polaco reconoció que durante años mantuvo hábitos muy comunes, pero poco efectivos para un deportista de élite: "Desayunaba cereales con leche y me sentía flojo antes de entrenar".

A partir de ahí, empezó a introducir cambios muy concretos, sobre todo en los lácteos y en el tipo de alimentos que elegía. Dejó a un lado los alimentos ultraprocesados, los fritos, los que contienen lactosa y harina de trigo, y apostó por las bebidas vegetales como la leche de almendras, coco o arroz, además de frutas, pan integral, vegetales y pequeñas dosis de chocolate negro 100%.

Desde hace un tiempo, en sus desayunos no puede faltar el atún, un alimento que le ayuda a reducir grasa y a obtener más energía. Además, para rendir bien antes de los partidos, Lewandowski ha incorporado el arroz rojo con tomillo, sal cúrcuma, anís, piñones, manteca clarificada y comino negro.

Robert Lewandowski mostrando sus músculos en un entrenamiento / Robert Lewandowski

Con el paso del tiempo, su desayuno también se ha adaptado a una forma de comer diferente, en la que incluso el orden de los alimentos cambia. Tanto él como Anna Lewandowska, empiezan el día con un brownie casero, hecho con cacao puro.

En cuanto a la cena, Robert Lewandowski suele optar por opciones ligeras que faciliten la recuperación, como un arroz con leche preparado con bebidas vegetales. Sin embargo, los días previos a partido incrementa la ingesta de proteínas con alimentos como atún, pollo, almendras o piñones para llegar en las mejores condiciones físicas.

Después del esfuerzo, la prioridad pasa a ser la recuperación, y para ello su alimentación se centra en verduras y productos frescos como aguacate, brócoli, zanahoria o espinaca. También recurre a jugos de remolacha con canela o pimienta de cayena.

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De vez en cuando, Lewandowski también opta por pequeños snacks como avena con dátiles, barritas energéticas o las conocidas 'bolas de poder' a base de cacao o fruta deshidratada, siempre acompañados de bebidas naturales como leche de coco o isotónicas caseras.