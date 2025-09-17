Lewandowski y un reto ¿imposible? en la Champions League

Robert Lewandowski es sinónimo de Champions League. No en vano, el 'killer' de Varsovia ha jugado 133 partidos de la máxima competición europea y este jueves arranca su decimoquinta temporada consecutiva en busca de la 'orejona'. La levantó una vez con el Bayern de Múnich y sueña con repetir en el Barça y de la mano, de nuevo, de Hansi Flick. La pasada campaña, el Barça se quedó cerca tras una apasionante eliminatoria de semifinales contra el Inter de Milán. Aun así, y pese a no llegar a la finalísima, Lewy firmó números muy buenos. Marcó 11 goles en 13 partidos (los mismos que Harry Kane y dos menos que los 'pichichis' Raphinha y Guirassy) y elevó su cuenta goleadora en el torneo más prestigioso a 105 dianas.

Festín del Barça en el Johan ante el Valencia, con dobletes de Fermín, Raphinha y Lewandowski / SPORT

Lewandowski ya solo tiene por delante a dos auténticos 'monstruos' futbolísticos que, aunque siguen en activo, no juegan en Europa y por tanto, el polaco puede recortar una distancia que parece materialmente imposible, pero nunca se sabe. Está a 24 goles de Leo Messi, lo que equivaldría a dos temporadas muy buenas. Su Champions más goleadora fue la campaña 2019/2020, cuando firmó 15 tantos en 10 partidos y fue decisivo en la conquista de un título histórico, pues se celebró en pandemia y con formato de 'Final a 8' en Lisboa.

Por no hablar de los 140 goles de Cristiano Ronaldo, pero lo importante para Lewy es que está en un podio de auténticos privilegiados y que tiene a una cierta distancia a sus perseguidores, pues tras Benzema (90), Raúl González (71), Thomas Müller (56) y Van Nistelrooy (56), el primero en activo y que esté jugando en Europa es Kylian Mbappé, con 55 goles, a 50 exactos de Lewy.

En busca de la titularidad

El retorno a la Champions League para todo un especialista como Lewandowski puede coincidir con su primera titularidad. Ferran Torres se ha hecho en este inicio de temporada con la posición del '9' y lo cierto es que el de Foios lo está haciendo muy bien, pero al de Varsovia siempre hay que tenerle en cuenta, y más cuando llega la hora de la verdad.

Suplente en el último encuentro ante el Valencia, solo necesitó 8 minutos sobre el césped del Estadi Johan Cruyff para marcar sus primeros goles esta temporada. Y por partida doble. Lewy entró en el minuto 68 en sustitución de Ferran y en el 76' la coló por toda la escuadra con un derechazo a pase de Dani Olmo. Diez minutos después, en el 86', aprovechó un pase recto y medido de Marc Bernal para cerrar la goleada situado al límite pero sin caer en fuera de juego, como certificó el VAR.

En la tierra de su ídolo Shearer

De los 105 goles que ha celebrado Robert Lewandowski en la Champions League, 10 han sido ante rivales ingleses: 4 al Arsenal, 3 al Chelsea, 2 al Tottenham y uno al Manchester City. Al único que no le pudo marcar fue al Liverpool, mientras que será la primera vez que el polaco se enfrente al Newcastle en la máxima competición continental.

Lewandowski, de pequeño con una camiseta de su ídolo Alan Shearer / X

Un enfrentamiento que tiene su 'miga' para Lewandowski, pues acude a la tierra de Alan Shearer, el gran goleador inglés que marcó 206 tantos en 405 partidos con el equipo de su vida (también jugó en Blackburn Rovers y Southampton) en la década de los noventa y principios del siglo XXI.

En una reciente entrevista a 'The Times', Lewy explicó: "De pequeño, recuerdo que llevaba la camiseta del Newcastle, con el número 9 de Shearer en la espalda. Fue un regalo familiar y lo usé mucho porque en ese momento él era el rey, fue único". En el ruidoso Saint James' Park, el 'killer' polaco quiere imitar, con goles, las celebraciones de su ídolo de juventud.