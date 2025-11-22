Robert Lewandowski, el primero en marcar en el nuevo Spotify Camp Nou

Robert ya estuvo a punto de marcar en el primer minuto de juego del Barça-Athletic Club, pero no perdonó tres minutos después. En el minuto 4 del día del regreso al Spotify Camp Nou Lewandowski, titular y capitán, firmó su octavo gol en LaLiga 2025/26 que además le permite entrar un poco más a los anales de la historia del FC Barcelona. Siempre podrá explicar que fue el, un goleador nato, el que firmó la primera diana del remodelado 'templo' azulgrana, desarbolando a un Athletic que pareció intimidado por el ambiente, de la misma manera que los jugadores culés estuvieron conectados desde el primer segundo, sin duda animados por por el momento histórico que protagonizaban

El polaco, que venía de firmar un hat trick antes del parón de selecciones en Balaídos contra el Celta (2-4), demostró que tras superar los problemas físicos del inicio de la temporada vuelve a estar más fino; y sobre todo, que tiene intacto el olfato de 'killer'. 'Lewy' recogió un balón que había quedado suelto tras una recuperación de Eric, se tiró un autopase hacia fuera y su disparo raso al primer palo se lo 'comió' Unai Simón que no supo defender su palo en la jugada. El meta internacional rojiblanco toco el esférico, pero sin la energía suficiente para evitar que el Barça inaugurara el marcador.

Lewandowski estuvo escoltado en las bandas por Lamine Yamal y Ferran Torres y además contó con las apariciones en el área y asistencias de Dani Olmo y Fermín. Un hábitat ideal para que Robert pudiera explotar su capacidad para generarse espacios y aparecer en el momento apropiado para buscar la portería rival.