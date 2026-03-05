Robert Lewandowski, más allá del fútbol: inversor, modelo de una marca canadiense en Barcelona y sus yogures

Robert Lewandowski es un hombre de negocios. El delantero polaco dispone de múltiples patrocinadores, además de su marca personal: RL9. El futbolista del Barça, además del salario de su carrera futbolística, invierte en diferentes empresas y startups, para múltiplicar su patrimonio. A sus 37 años, es una persona que sabe gestionar bien sus ingresos. Más allá de los goles que lo han convertido en uno de los mejores '9' del mundo, Lewandowski ha desarrollado una estrategia financiera que le permite diversificar sus ingresos y asegurar su patrimonio a largo plazo.

El futbolista cuenta con una amplia cartera de patrocinadores internacionales, fruto de su prestigio deportivo y de una imagen pública muy cuidada. Además, ha impulsado su propia marca personal, RL9, bajo la cual desarrolla diferentes proyectos comerciales y de imagen. Esta marca se ha convertido en una plataforma que le permite colaborar con empresas, lanzar productos propios y reforzar su identidad más allá del terreno de juego.

Lewandowski no depende únicamente del salario que percibe como futbolista profesional. Ha invertido en sectores como la tecnología, el deporte, la nutrición y el bienestar. Estas inversiones forman parte de una visión empresarial que busca multiplicar sus ingresos y preparar su futuro una vez finalice su carrera deportiva.

Las inversiones de 'Lewy'

Primero, hablemos de sus inversiones diversificadas. Lewanowski abrió un restaurante en Varsovia (Polonia). Se trata del Nine's Restaurant, que arrancó en octubre de 2023. Se trata del lugar ideal para ver partidos de fútbol con amigos. De hecho, está inspirado en su número 9.

Siguiendo con el sector gatronómico y su línea saludable, también dispone de 'Foods by Ann', una marca de alimentos saludables y productos fitness. Anna Maria Lewandowska es deportista. Además compite en kárate y representante de Polonia en karate tradicional, múltiple medallista de Campeonatos Mundiales, Europeos y Polacos. No osbtante, también está muy adentrada en el mundo 'fitness'. Es especialista en alimentación, motivadora y entrenadora.

Robert Lewandowski se ha unido oficialmente a la familia de embajadores de Sunreef / Sport

Por lo que hace a las 'startups', Lewandowski invirtió en en empresas tecnológicas y médicas como Telemedi (salud digital), BodyBio (nutrición y salud) y Protos Venture Capital, a través del fondos. También creo una agencia de marketing e influecers con Anna, 'Stor9'.

Sus patrocinadores

Sobre su marca, RL9, Lewandowski vende productos como ropa casual, mochilas, galletas y snacks, crema de avellanas, café, accesorios deportivos. Es uno de sus negocios más conocidos y genera millones en ventas. Otro negocio, es RL9 Games, una empresa de videojuegos relacionados con fútbol. Tiene juegos como: Football Coach y Football Quiz, orientados a fans del fútbol y gaming.

Al ser uno de los mejores '9' de la historia del fútbol, con 624 goles en 855 partidos, Lewandowski se ha ganado el patrocinio de múltiples marcas. Al jugar en clubes grandiosos como el Bayern o el Barça, el polaco ha generado muchísimos ingresos. Huawei, Gillette, Head & Shoulders, T-Mobile, Oshee (bebida deportiva), 4F (ropa deportiva), Vistula (trajes), G2A.com (plataforma de videojuegos) o KSM-66 Ashwagandha (suplementos), són marcas que han pasado por las manos de 'Lewy'.

La nueva marca que utilizará el rostro de Lewandowski

Ahora, Lewandoski emprende una nueva aventura junto a la firma de moda Mackage, una marca canadiense conocida por combinar lujo, diseño minimalista y tecnología en prendas de abrigo. La marca ha elegido al delantero del FC Barcelona como imagen de su campaña Primavera/Verano 2026, dentro de la serie creativa llamada Series 05. Esta colección se centra en prendas técnicas de alto rendimiento (como gabardinas modulares, chaquetas ligeras y ropa impermeable) diseñadas para adaptarse tanto al entrenamiento como a la vida diaria, con un enfoque en movilidad, protección y estilo.

La campaña fue rodada en Barcelona, como escenario visual de la colección. Las imágenes y vídeos muestran al futbolista moviéndose entre calles reconocidas mientras viste piezas clave de la línea, como abrigos técnicos de tres capas, bombers de ante y gabardinas dos en uno. Por ello, Mackage utiliza el lema “Protect Your Craft”, asociando el diseño técnico de la ropa con la disciplina y precisión del futbolista en el campo.