¡Robert Lewandowski ya entrena con una máscara protectora!

El Barça ha vuelto esta mañana al trabajo después de la victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid. Aunque el resultado de la eliminatoria no fue suficiente para pasar de ronda, el equipo dejó una gran imagen sobre el césped de un Spotify Camp Nou que terminó el partido en pie aplaudiendo a los jugadores tras el pitido final.

Sin apenas tiempo para descansar, la plantilla azulgrana ha regresado hoy a los entrenamientos para empezar a preparar el próximo compromiso liguero. Flick, como ya viene siendo costumbre, ha dado una hora más de margen para que los jugadores descansen y han entrenado a las 12.00. La principal novedad de la sesión ha sido la presencia de Xavi Espart, tal y como hemos adelantado en exclusiva esta misma mañana en SPORT.

Pero hay más. Según ha podido saber este periódico, Robert Lewandowski ha sido la otra gran novedad. El delantero polaco ya tiene su máscara protectora y ha comenzado a trabajar al margen del grupo con el objetivo de llegar al partido del fin de semana contra el Athletic Club en San Mamés. El Barça ha acelerado todo el proceso para que el delantero pudiera tener cuanto antes la protección necesaria.

Lewandowski ya ha realizado los primeros ejercicios con la máscara y, por ahora, las sensaciones son positivas. Si en los próximos días continúa evolucionando bien, no se descarta que incluso pueda tener minutos en la visita a La Catedral. Dentro del club hay optimismo dado que consideran que el polaco puede ser una pieza clave en un partido siempre exigente como el de Bilbao y confían en que pueda estar disponible para ayudar al equipo.

"El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid", comunicó el Barça a través de las redes sociales el pasado lunes tras el partido. Pese a que se trató de una noticia inesperada pues no recibió un golpe muy aparatoso, el futbolista podría regresar a los terrenos de juego este mismo domingo.