Robert Lewandowski lo tiene claro: este es el mejor restaurante de Barcelona

El fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona fue un acierto rotundo. El delantero polaco encajó perfectamente dentro del vestuario culé, pero también en la Ciudad Condal, pues ha encontrado su sitio ideal para vivir con su pareja, Anna Lewandowska, y con sus respectivas hijas. Klara y Laura. Además, está cerca de Mallorca, donde posee una villa de lujo, valorada en 11 millones de euros.

No cabe ninguna duda de que el delantero polaco está completamente enamorado de la vida en Cataluña, y una de las cosas que más le entusiasma es la gastronomía, donde puede disfrutar de restaurantes de alto nivel como ABaC, el Via Veneto, Los Caracoles y el Botafumeiro. Sin embargo, Lewandowski prefiere acudir a La Papa.

El establecimiento gastronómico se puede encontrar en dos zonas muy concurridas de Barcelona: Aribau, 92, y Pau Claris, 190. Los propietarios de La Papa son la pareja formada por Agustina Prinsich y Hugo Andrelo, ambos originarios de Argentina. Abrieron el local sin conocimientos previos en gastronomía, ya que él era arquitecto y ella estaba involucrada en el mundo de la moda. Sin embargo, siempre habían estado interesados en la cocina saludable.

La Papa es un local especializado en comida saludable, decorado de manera que crea un ambiente perfecto para sus clientes.

La oferta gastronómica de La Papa cuenta con platos saludables, ideales para almuerzo y comidas ligeras. Sus platos más destacados son: la tostada de aguacate, la pizza de aguacate, el bol de açai, la tostada champiñones trufados y el pastel de zanahoria, entre otros.

Dos platos de La Papa / SPORT

El restaurante no solo ofrece comida saludable y atractiva, sino que también funciona como un concept-store, ya que todo el mobiliario está a la venta, junto con ropa orgánica y productos como granolas o dulce de leche vegano.

Noticias relacionadas

Anna Lewandowski expresó su entusiasmo por La Popa en su cuenta de Instagram, destacando que es un lugar que refleja perfectamente su estilo, con una oferta de comida "saludable y deliciosa" y una decoración minimalista que, según ella, es realmente encantadora