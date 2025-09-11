Lewandowski: 150 partidos... ¿con premio?

Siete goles de Robert Lewandowski en 5 partidos contra el Valencia, el rival de LaLiga que se le da mejor al 'killer' polaco junto al Alavés (7 goles en 4 partidos). Este domingo se juega el cuarto partido del campeonato y Lewy todavía no ha estrenado titularidad, un hecho insólito motivado por una lesión muscular que le hizo perderse el debut en Mallorca y la dura competencia que le ha salido con Ferran Torres. Apenas tuvo minutos ante Levante (14') y Rayo Vallecano (12') y no ve la hora de volver a ser el '9' indiscutible del equipo, si bien asume, posiblemente por primera vez en su carrera, que le tocará jugar menos, de una manera más selectiva.

Lamine y Lewandowski, bromas y risas en la Festa del Gamper / TWITTER

Un rol motivado por sus 37 años de edad, pero lo cierto es que el olfato goleador sigue ahí. Lewy viene de marcar (y asistir) con la selección de Polonia ante Finlandia (3-1) y ha dejado atrás sus molestias físicas. Justo cuando está a punto de cumplir su partido número 150 con el FC Barcelona. Una cifra redonda que espera celebrar con titularidad... y goles.

Su último gol, en San Mamés

Robert Lewandowski no es de la partida en un choque oficial del Barça desde el pasado 25 de mayo en San Mamés, donde cerró la pasada Liga con 2 dianas más en su haber. El gol número 100 como azulgrana se hizo esperar más de la cuenta y parecía que nmo iba a llegar nunca, pero llegó acompañado por el 101. Y fue así como rubricó una campaña, la anterior, en la que marcó 42 goles en 52 partidos con los de Hansi Flick. Una barbaridad.

Lewandowski, a punto de cumplir 150 partidos / Marc Creus

En la actual, todavía está por estrenarse. No ha tenido realmente tiempo y pase lo que pase frente al Valencia, su cuarta temporada en el Barça será la que más habrá tardado en marcar.

En la de su debut, la 2022/2023, solo necesitó del segundo partido (el primero fue un 0-0 contra el Rayo Vallecano) para celebrar su primera diana como azulgrana. Fue en Anoeta y le cayeron dos goles del polaco a la Real Sociedad (1-4). Después, enlazó 5 partidos más con gol en Liga y se estrenó en la Champions League con hat-trick al Viktoria Plzen (5-1).

El Valencia, víctima preferida en Liga

En la segunda campaña, la 2023/2024, le costó algo más, pero no mucho. Lewandowski marcó en su tercer partido liguero, en un trepidante 3-4 en Villarreal, mientras que en la Champions, volvió a ser 'killer' desde el primer día y contribuyó con un tanto a la 'manita' al Royal Amberes.

Y la pasada temporada, la 2024/2025, ya se puso manos a la obra desde el primer día, cuando le regaló un feliz estreno a Hansi Flick en Mestalla. Suyos fueron los dos goles para la victoria 1-2 en el feudo del Valencia, al que lleva por el camino de la amargura. Le ha marcado a los ches 6 goles en los últimos 3 enfrentamientos, con hat-trick incluido hace dos campañas en Montjuïc (4-2). Este domingo, en su partido 150 con la camiseta azulgrana, el 'killer' polaco volverá a verse las caras con los ches.