Robert Fernández: "Ver al Barça es una maravilla, ahora Flick tiene la asignatura de campeonar"

El FC Barcelona ha vivido un sismo en su banquillo del primer equipo de fútbol masculino desde verano. El despido de Xavi Hernández por fascículos provocó la llegada de un nuevo inquilino al vestidor blaugrana: Hansi Flick. El técnico alemán, que no conocía 'la casa', se está adaptando con éxito a la filosofía del club: tanto por lo que respecta a las sensaciones, como con los resultados, que también están acompañando.

El Barça logró clasificarse de forma directa para los octavos de final de la Champions, está en semifinales de la Copa, a dos puntos del Real Madrid -líder- en LaLiga y con la Supercopa de España en el bolsillo después de ganar por 2-5 a los blancos en la final.

Una voz autorizada en Can Barça se ha pronunciado al respecto en una entrevista concedida a 'As'. Nos referimos a Robert Fernández, quien defendió la camiseta blaugrana durante casi 200 partidos entre 1986 y 1990, además de haber sido director deportivo del club entre 2015 y 2018.

"Lo veo muy, muy bien. Vino sin hacer mucho ruido. Es cierto que venía del Bayern y era conocido. Allí ya daba sensación de ser un entrenador atrevido y moderno. Pero ser entrenador del Barcelona no es fácil. El Barcelona tiene una idea de juego muy clara y de ahí no puedes salir. Además, venía tras la etapa de Xavi, que no había estado bien en su último año. Así que tenía que hacer olvidar ese año, meter al equipo arriba… y hoy ver al Barcelona es una maravilla", explicaba Robert en la citada entrevista.

El de Betxí tiene claro cuál debe ser el objetivo del equipo durante los próximos meses: "Ahora lo que hay que esperar es que sea campeón. En Barcelona hay dos principios: uno es jugar bien, porque si no juegas bien no te lo van a perdonar, y tienes que ser campeón. Con la primera está cumpliendo, porque me encanta verlo jugar, con mucha gente joven, gente de allí y eso ayuda a asentar el club; ahora Flick tiene la asignatura de campeonar", argumentó.