Robert Fernández: "Maltratamos mucho a Dembélé"

Robert Fernández apostó muy fuerte en su día, cuando era el director deportivo del Barça, por el fichaje de Ousmane Dembélé. A pesar de los muchos palos que se llevó, el tiempo da y quita razones. SPORT estuvo en Valencia y charló con Robert, actualmente miembro de la agencia de representación de futbolistas Interstar Deporte.

¿Cómo le va en la agencia, que por cierto, ha estrenado unas instalaciones muy innovadoras?

Conozco a los socios de hace muchos años, tengo una muy buena relación. Al final, en las empresas de representación son importantes las relaciones a nivel nacional e internacional.

Es curioso que Bartomeu le fichó para la dirección deportiva siendo usted trabajador de esta agencia...

Pero yo ya había tenido un recorrido importante en equipos, había trabajado tres años en el Valencia, dos en el Atlético de Madrid. El Barça vino a buscarme, pero tardé cinco meses en decidirme, porque yo le decía a Bartomeu que no tenía sentido entrar en enero cuando en junio había unas elecciones.

Muy honesto por su parte. Por cierto, ¿es verdad que cuando estaba en el Valencia estuvo muy cerca de fichar a Cristiano Ronaldo?

Es cierto. Fue a principios del 2000 en un torneo de Toulon. Hablé con Jorge Mendes para firmar a Cristiano, pero sabíamos que no iba a ser fácil porque el Manchester United ya había hecho una oferta al Sporting. Pero sí es verdad que una delegación del Valencia viajó a Lisboa para intentarlo y Cristiano mismo ha confirmado este interés.

Antes de ser director deportivo del Barça fue jugador azulgrana. ¿Con que se queda de esa etapa?

Me quedo con todo. Fueron cuatro años intensos, lo jugué casi todo con Terry Venables, con Luis Aragonés y dos años con Johan Cruyff. Me encanta Catalunya, me encanta Barcelona.

Johan Cruyff, Charly Rexach y Robert Fernández / FERNANDO ZUERAS

Johan Cruyff era buenísimo, ¿verdad?

Para mí había una cosa definitiva. Toda aquella hornada de jugadores que vino en verano a Papendal y los siete u ocho que nos quedamos de la temporada anterior, éramos muy pequeños cuando Johan estaba en lo más alto de su carrera, en el 74, y lo admirábamos. Flotaba en el campo, con su cambio de ritmo, su velocidad, las cosas distintas que hacía. Y recuerdo que cuando yo jugaba en el Castellón, en el 79-80, él estaba en el Levante y me tocó marcarlo. Yo tenía 17 y él ya treinta y tantos.

Y luego le entrenó...

Johan era muy especial, muy directo. Enganchaba. Innovó jugar desde atrás, que el portero tuviera que dominar el balón. El Barça de ahora es una consecuencia de Johan Cruyff, estoy convencido.

Como futbolista o en los despachos, usted conoció a los mejores de la historia. ¿Con quién se queda?

Johan, Maradona, Kempes, Messi, todos han sido muy especiales y me quedo con todos, pero el que está por encima es Leo. Es otra historia. Estuve hace dos semanas en Miami y sigue teniendo unos destellos de calidad y de locura que al momento reconoces al Leo del Barcelona. Un jugador que esté 15 años a este nivel no lo tendremos nunca y será muy difícil volverlo a tener.

Quién sabe si Lamine Yamal... ¿Lo ve alzando el Balón de Oro?

Me parece brutal lo que está haciendo Lamine, es un jugador extraordinario. El Balón de Oro siempre va unido al final al campeón de Europa o con su selección. Por condiciones, seguramente estará ahí.

La lucha está con Dembélé...

Si gana el PSG la Champions, es posible que se lo puedan dar a Ousmane. Pero yo los veo a la par.

Tanto que le criticaron cuando usted fichó a Dembélé, y mire ahora...

Con Ousmane no tuvimos la paciencia necesaria. Pero nadie. Ni vosotros, la prensa, ni nosotros tampoco. Sinceramente, creo que maltratamos mucho a este jugador. Desgraciadamente, tengo que decirlo de esta manera. Él no entendía muchas cosas. Vino muy joven y fíjate que lo quería incluso dos años antes. Tenía unas condiciones extraordinarias.

¿Qué falló?

No hubo paciencia y sobre todo tuvo dos lesiones. Y es una contradicción, porque me decían personalmente que no era muy profesional y eso no era verdad. Era un magnífico profesional. No bebía y decían que bebía. Decían que llevaba mala vida y era mentira. Le hizo mucho daño, yo creo que lo desequilibró. Es un tío con mucha personalidad, porque después de lo que pasó, fue capaz de triunfar en el Barça. Su final fue bueno, con el apoyo de Xavi.

Robert Fernández fue entrevistado por SPORT en las nuevas instalaciones de Interstar Deporte en Paterna (Valencia) / G. BONA

¿De qué otros fichajes en el Barça se siente orgulloso?

Yo creo que mis mejores fichajes fueron Umtiti, Paulinho y Paco Alcácer, que tenía los mismos números que Luis Suárez y no se le reconoció. Si analizas los minutos, te choca.

¿André Gomes fue su frustración?

Sí, lo fue. Es un tema muy personal y él mismo lo ha hablado. Sí creo que fichamos a un gran jugador. ¿La cláusula del Balón de Oro? No, no le hizo daño, qué va. Se firmó porque salió así, pero no, había un problema más importante.

Sigue muy de cerca al Barça. ¿Qué le parece Hansi Flick?

Me encanta Flick. No ha hecho ruido y está haciendo un trabajo extraordinario. El Barça ha acertado. Lo ha revolucionado todo. No se mete en líos, hace las cosas con sentido común y tiene muy bien armado el equipo. No se puede pedir más.

¿Y cómo valora el trabajo de Deco, que ahora ocupa el cargo que usted tuvo?

Lo valoro muy bien. Las decisiones son muy buenas y están haciendo un trabajo extraordinario. La sensación es que será un equipo para tener en cuenta muchos años.

En el que brilla Lamine, pero ¿a quien más destacaría?

Yo siempre digo que la posición más difícil del Barça es la del central. Y aquí quiero hablar de Cubarsí. Tienes que tener muy bien uno contra uno, jugar a 40 metros del portero y sin ayudas. Pau tiene todas las condiciones, es muy bueno.

Esta noche se juega la final de la Champions. ¿Querrá que la gane el PSG por Luis Enrique, no?

Decir siempre lo que sientes, la verdad, son valores de Luis que nunca debemos perder. Siempre va de cara, le tengo mucho cariño y respeto. Nos hemos quedado muchas veces a las puertas de ganar más juntos. Ojalá lo consiga, tengo esperanzas.