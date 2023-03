Roban en la casa de la jueza del 'Caso Negreira' tras asumir la querella contra el Barça

Según avanza 'El Confidencial', la jueza encargada de instruir el caso sufrió un robo en su domicilio este fin de semana El asalto se produjo horas después de que la Fiscalía de Barcelona presentara la denuncia contra el FC Barcelona por los presuntos pagos a Negreira

Giro inesperado de los acontecimientos en el 'Caso Negreira'. La última información publicada por 'El Confidencial' relata que la jueza responsable del caso sufrió un robo en su domicilio este fin de semana. El suceso se produjo con la jueza dentro de su domicilio, una vivienda de planta baja, pero no sufrió ningún daño personal y no notó nada extraño más allá del propio incidente.

Lo difícil de explicar es que el incidente se produjo pocas horas más tarde de que la Fiscalía de Barcelona presentara su denuncia contra el FC Barcelona por su presunta relación comercial con Enríquez Negreira. Según dicha información, es la primera vez que la jueza sufre un robo en su domicilio, y horas más tarde la magistrada acudió a denunciar los hechos a los Mossos d'Esquadra.

La jueza sufrió este robo cuando todavía no ha tomado una decisión al respecto de si admite o no a trámite la denuncia del Ministerio Público que apunta no sólo a Negreira y al Barça si no a Bartomeu, Rosell y otros intermediarios dentro del club.

La noticia que afecta a la jueza del 'Caso Negreira' se conoce horas más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya admitido a trámite la querella presentada por Estrada Fernández y haya aceptado que LaLiga se persone en la causa.