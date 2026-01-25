RMC: Acuerdo total Barça-PSG por Dro

Dro se va al PSG. 'Radio Montecarlo' anunció un acuerdo total entre Barça y PSG para el traspaso del canterano blaugrana, que firmaría cuatro temporadas y media por el club parisino. El montante total de la operación sería superior a los 8 millones de euros y habría que ver si se ha contemplado alguna variable, según confirman fuentes de ambos clubs. Los presidentes de Barça y PSG, Joan Laporta y Nasser Al Khelaifi, estaban negociando personalmente para intentar una venta ordenada.

Era ya cuestión de tiempo que todas las partes alcanzasen un acuerdo tras la decisión de Dro de abandonar el Barça por motivos deportivos. El futbolista consideraba que no iba a tener demasiadas oportunidades por la competencia que hay en el centro del campo y comunicó a Hansi Flick que se iba de forma unilateral aprovechando su cláusula de rescisión de seis millones de euros.

El Barça había comenzado las negociaciones para renovarle y blindarle, pero no llegó a tiempo y poco podía hacer. El club sí que dejó claro a su entorno que su salida podía ser por cláusula y por la puerta de atrás o firmando un acuerdo en el que el Barça saliera algo más beneficiado económicamente. Finalmente, se ha ido por esta vía para intentar solventar el problema de la mejor forma posible.

Dro tenía varias propuestas encima de la mesa, pero se decantó por el PSG. Manchester City y Borussia Dortmund también habían hecho llegar su interés, pero la aparición de Luis Enrique, técnico del PSG, que habló personalmente con el jugador, acabó decantando la balanza. Habrá que ver si Dro goza de minutos ahora en un PSG también con una plantilla muy competitiva.

La operación podría oficializarse a principios de la próxima semana para que Dro pase revisión médica y viaje ya hasta París. Y es que el canterano estaba pasando por unos días complicados entrenándose en solitario en la ciudad deportiva y con la tensión evidente por su salida.