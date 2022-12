Una rivalidad entre vecinos ilustres

La competencia entre las dos localidades va más allá del voleibol o el baloncesto local y mañana también se vivirá con el Barça-Espanyol Rafa Navarro, periquito y alcalde de Premià de Mar, y Josep Triadó, culé y alcalde de Premià de Dalt, vivirán el partido de forma muy especial

Es lunes 19 de diciembre y el Torrent de Santa Anna hace ya algunas horas que despertó arropado por un sol de invierno madrugador y amable. Un anciano pasea su bastón por la calle que divide en dos el barrio de Santa Anna-Tió, al que todos conocen como barrio Cotet. Premià de Mar y Premià de Dalt, a veinte kilómetros al norte de Barcelona, en la comarca del Maresme, comparten las calles de un barrio eminentemente obrero. Rafa Navarro y Josep Triadó son, respectivamente, los alcaldes de estas localidades, cuya relación es tan estrecha que va más allá de la vecindad.

Son muchos los temas que afectan por igual a los dos ediles. Desde facturas hasta subvenciones, pasando por problemáticas idénticas fruto de muchos de sus vecinos viven puerta con puerta y, sin embargo, pertenecen a distintos ayuntamientos. Pese a todo, nada de eso tiene el tinte pasional que sí generará el derbi. Curiosamente, Josep Triadó es aficionado del Barça y Rafa Navarro lo es del Espanyol. El derbi ya calienta motores en el corazón del Maresme, donde se vivirá con intensidad.

Relación muy estrecha

“Tenemos muchos vínculos, Premià de Mar es un ‘spin off’ de Premia de Dalt, es el barrio marinero de Premià de Dalt que se independiza en el siglo XIX y estamos tan cercanos el uno del otro que tocamos una calle con la otra y tenemos un barrio en común. Compartimos infraestructuras, el tren es el mismo, la playa también, la montaña...”, describe Navarro. Triadó explica que “los de Premià de Mar van a la montaña de Premià de Dalt y nosotros bajamos a la playa”. Eso sí, recuerda que “también hay mucha rivalidad a nivel deportivo, a nivel de fútbol, de baloncesto, de voleibol... Para nosotros es un derbi y ganar al pueblo de al lado te da un plus de satisfacción que no tienes con otros pueblos cercanos, ni siquiera con Mataró”, la capital de la comarca.

Esta rivalidad ha ido creciendo a través de los años con leyendas urbanas que la han cimentado: “El Torrent de Santa Anna antes era una riera y cuando llovía, antes de enterrarla y construir en ella una calle, bajaba todo el agua, llevándose coches y lo que hubiera. Siempre decimos que en Premià de Dalt, cuando llueve, echamos a la riera todo lo que nos sobra para que vaya hacia abajo”, bromea Triadó, a lo que Navarro replica que “ahora, a veces, nos encontramos algún jabalí, pero nosotros no les enviamos pulpos o meros”. Más en serio, comentan que “de fútbol hablamos poco porque tenemos mucho trabajo que hacer conjuntamente”, aunque este derbi será especial y prometen chincharse antes y después.

La porra

Rafa Navarro, en ese sentido, es realista: ”Siempre tengo la esperanza de que el Espanyol gane, pero, aunque soy perico, muy perico, también soy realista. Las realidades son absolutamente distintas y que el Barça gane al Espanyol es lo normal”. Así que no se moja: “Cualquier resultado positivo me va bien”. El edil de Premià de Dalt sí lo hace: “Un tres o cuatro a cero... y también soy realista”. Ríen.

Lazos familiares

Navarro es seguidor blanquiazul gracias a su padre: “Nos llevaba a mi hermano y a mí a Sarrià, siempre que podía, así que es normal que sea del Espanyol. Eso sí, reconoce que “no soy antibarcelonista. Aunque mucha gente no lo crea, dentro de la familia espanyolista no tenemos una especial animadversión hacia el Barça. En cambio, sí la tenemos hacia otros equipos. Soy del Espanyol a morir, pero luego felicitaré al Barça por sus victorias, siempre que no nos perjudiquen”. Josep recuerda que “mi padre me hizo socio en el 82, con la ampliación del Camp Nou. Desde pequeño me llevaba al campo y ahora soy yo quien va con mis hijos. Esto pasa de generación en generación”.

Rafa Navarro vivirá el partido en casa porque se juega en el Camp Nou, mientras que Josep Triadó lo hará en el Estadi con sus hijos Carla y Èric. Cuando acabe el derbi, habrá mensajes en el móvil de estos dos vecinos ilustres.

Activismo por sus colores

Seguramente tiene mucho que ver que ambos sean alcaldes, cargos relacionados con la motivación del servicio público, con que también pertenezcan a peñas en las que encuentran su particular forma de ayudar a hacer más grandes sus respectivos clubs. Rafa Navarro (Premià de Mar) es miembro de la Penya Runners Espanyol: “Es una de las más numerosas que hay en Catalunya y paseamos la camiseta del Espanyol por todo el mundo. Soy un activista y, de hecho, corrí la maratón de Nueva York con ella”. Su próximo objetivo, curiosamente, es la Sant Mateu Xtrail, que se celebra el próximo 8 de enero en Premià de Dalt, en casa de su, este sábado, rival en el derbi, Josep Triadó, también gran aficionado al deporte en general y al ‘running’ en particular. En su caso, forma parte de la Penya Barcelonista Premià de Dalt, de la que incluso fue tesorero con 18 años. “Hay que estar vinculado al club desde la base que da una asociación”, entiende.

Eso sí, a Triadó se le conoce más en la entidad blaugrana por ser uno de los impulsores (junto a Jordi Farré) de la moción de censura que acabó en la dimisión de Josep Maria Bartomeu como presidente: “Fui miembro de la Mesa y me siento orgulloso de ser activo porque quiero mucho al club y cuando veo cosas que no me gustan intento ayudar”.

Situación actual

Triadó, sobre el momento que vive el Barça, asegura que “estamos en una situación en la que queremos, pero aún no podemos. Hemos reforzado bien el equipo, pero falta aquel plus competitivo que teníamos antes”.

Sobre la gestión de Laporta cree que “hay luces y sombras a nivel económico porque estamos usando recursos que a corto plazo pueden ir bien, pero pueden ser un problema a medio o largo. Ha habido inversiones en según qué fichajes que no son adecuadas ni asumibles. Hay que ser muy prudentes”. Rafa Navarro asegura del Espanyol que “la llegada de Chen Yansheng fue positiva porque se saneó el club, ahora hay que dar un paso más a nivel deportivo”.