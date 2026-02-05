Los posibles rivales del FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey

Después de eliminar a Club Deportivo Guadalajara, Racing de Santander y Albacete Balompié, el FC Barcelona ya está en las semifinales de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick están entre los cuatro equipos que optan al trofeo de la competición del KO y este viernes 6 de febrero conocerán a su última piedra en el camino hacia la gran final de La Cartuja que se disputará el mes de abril, con la fecha exacta todavía por determinar porque dependerá de la andadura del Real Betis en la Europa League.

El Barça fue el primer equipo en sellar el billete hacia las semifinales. Sufrió para derrotar al Albacete, pero asaltó el Carlos Belmonte y no cayó en la misma trampa que el Real Madrid. Victoria por 1-2 con una nueva exhibición de Lamine Yamal y redención de Ronald Araujo y clasificación para la ronda previa a la final.

El miércoles, Real Sociedad y Athletic Club hicieron los deberes contra Deportivo Alavés y Valencia CF, respectivamente. También sufrieron, pues Remiro paró un penalti que hubiera puesto al cuadro donostiarra contra las cuerdas e inició la remontada de su equipo (2-3) e Iñaki Williams evitó la prórroga en Mestalla en el último suspiro (1-2), pero los dos principales clubes del País Vasco certificaron su pase a las semifinales.

Este jueves, y contra todo pronóstico, La Cartuja ha presenciado el duelo de cuartos más desequilibrado. El Atlético de Madrid ha superado con mucha más facilidad de la esperada al Real Betis (0-5) y se ha colado por tercer año consecutivo entre los cuatro aspirantes finales a la Copa del Rey.

Los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey 2025/26

FC Barcelona, Real Sociedad, Athletic Club y Atlético de Madrid son los cuatro semifinalistas de la presente edición de la competición del KO. Cartel de lujo, sin el Real Madrid, para el torneo de la RFEF.

Horario y dónde ver el sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025/26

Las semifinales de la Copa del Rey se sortearán conjuntamente con las de la Copa de la Reina este viernes 6 de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol. El evento será televisado en directo por 'Teledeporte', 'Movistar Plus+' y los medios oficiales de la RFEF a partir de las 13.00 horas.

El sorteo tendrá un formato absolutamente puro, sin condicionante alguno para los cuatro equipos que han superado en la primera semana de febrero las respectivas eliminatorias de cuartos de final. Las idas de las semifinales, que serán a doble partido, se disputarán en el estadio de los equipos cuyas bolas salgan en primer lugar durante el sorteo.

En SPORT, como siempre, podrán seguir en directo este viernes el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26.