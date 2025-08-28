Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026

El FC Barcelona de Hansi Flick ya conoce a los ocho rivales para la fase liga de la edición de la Champions League 2025/2026. Tras el sorteo que se ha celebrado esta tarde en Mónaco, los de Hansi Flick saben con quién se verán las caras desde septiembre hasta enero para ganarse un lugar entre los mejores 16 equipos de Europa.

Los rivales del Barça

Bombo 1: PSG (casa) y Chelsea (fuera)

Bombo 2: Frankfurt (casa) y Brujas (fuera)

Bombo 3: Olympiakos (casa) y Slavia Praga (fuera)

Bombo 4: Copenhague (casa) y Newcastle (fuera)

Para lograrlo, deberá verse las caras con PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiakos, Slavia, Copenhague y Newcastle, dos de cada uno de los cuatro bombos en los que la UEFA ha dividido a los 36 equipos clasificados para la edición de esta temporada a partir del coeficiente en Europa de cada uno de ellos.

Los rivales del Barça en la Champions 2025/26 / SPORT

Recordamos que, para clasificarse para la siguiente fase, el Barça deberá quedar entre los ocho primeros si quiere pasar a octavos de manera directa o entre las posiciones 9 y 24 para participar en el play-off de fase preliminar a las eliminatorias.

El conjunto azulgrana, que bajo las órdenes de Hansi Flick consiguió un más que meritorio segundo puesto en la primera temporada del alemán en el banquillo culé y en el primer año con este formato de competición en la Champions, solo por detrás del Liverpool, mirará de repetir lo logrado hace un año.

Calendario de la fase liga de la Champions

Jornada 1 : 16, 17 y 18 de septiembre de 2025

: 16, 17 y 18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21 y 22 de octubre de 2025

: 21 y 22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4 y 5 de noviembre de 2025

: 4 y 5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25 y 26 de noviembre de 2025

: 25 y 26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9 y 10 de diciembre de 2025

: 9 y 10 de diciembre de 2025 Jornada 7 : 20 y 21 de enero de 2026

: 20 y 21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

Aunque la máxima competición oficial ya hace semanas que compartió las fechas y la distribución de las jornadas de la primera fase de la competición, el Barça no conocerá el orden de los choques hasta dentro de dos días, es decir, el próximo sábado 30 de agosto, cuando la UEFA haga oficial el calendario oficial para los 36 equipos de la edición.

¿En qué estadio jugará?

El Barça, todavía con la incertidumbre sobre en qué estadio jugará las cuatro jornadas como local, debería dar la última palabra hoy mismo a la UEFA entre el Spotify Camp Nou y el Estadi Olímpic Lluís Companys, aunque según MARCA el máximo organismo podría dar más margen al conjunto culé.

Los azulgranas notificaron, como contamos en SPORT, a la máxima competición europea que su intención era hacerlo en su estadio, pero la entidad presidida por Joan Laporta depende completamente de los permisos del Ayuntamiento de Barcelona y, en caso de no llegar a tiempo, tiene asegurado Montjuïc como 'plan B' tras llegar a un acuerdo con BSM.