Los rivales del Barça en la fase liga de la Champions League 2026/27

El Barça ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase liga de la Champions League 2026/27. El conjunto blaugrana, que partía en el bombo 1 como uno de los cabezas de serie, ya tiene definidos sus ocho rivales para esta primera fase de la máxima competición europea.

Este formato de la Champions, vigente en las dos últimas temporadas, establece que cada equipo se enfrenta a ocho adversarios diferentes en la primera fase liga, dos procedentes de cada uno de los cuatro bombos. El Barça disputará cuatro encuentros como local y cuatro como visitante antes de conocer si accede directamente a los octavos de final o debe pasar por el playoff previo.

Una de las particularidades del sorteo es que el Barça no podía enfrentarse a ninguno de los otros representantes de LaLiga. Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis, por tanto, quedaban fuera de las posibilidades del conjunto blaugrana en esta primera fase.

Los rivales del Barça en la fase liga de la Champions League Bombo 1: Manchester City (Casa) / PSG (Fuera) Bombo 2: Aston Villa (Casa) / Sporting Portugal (Fuera) Bombo 3: Feyenord (Casa) / Galatasaray (Fuera) Bombo 4: Como (Casa) / Sabah (Fuera)

El sorteo sí podía deparar al Barça enfrentamientos de máxima exigencia contra algunos de los grandes equipos europeos incluidos en los diferentes bombos, como finalmente ha sucedido. El club blaugrana recibirá al Manchester City en su primera temporada postGuardiola. En el Camp Nou, también se verá las caras con el Aston Villa de Unai Emery, el Feyenord y el Como de Cesc Fàbregas.

Lejos de casa, visitará al vigente campeón, el PSG, al Sporting de Portugal, al Galatasaray y el Sabah de Bakú, Azerbaiyán. La distribución definitiva y el recorrido para los de Hansi Flick, eso sí, no se conocerá hasta este sábado.

En total, serán ocho partidos entre septiembre y enero, con la última jornada de la fase liga prevista para finales del primer mes de 2027. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar el playoff previo.