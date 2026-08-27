Los rivales del Barça en la Champions: revancha contra el PSG, el regreso de Cesc Fàbregas y un viaje de 4.000 kilómetros

Con el objetivo de volver a una final de Champions, que esta temporada se celebrará en el estadio Metropolitano de Madrid, el Barça ya conoce a sus ocho primeros rivales en la competición, tras el sorteo celebrado este jueves en el Forum Grimaldi de Mónaco.

El Barça partió desde el primer bombo, como cabeza de serie, en compañía de otros ocho conjuntos: Real Madrid, Atlético, Manchester City, PSG, Arsenal, Bayern, Liverpool e Inter de Milán.

Dos ex jugadores del Barça, Thierry Henry y David Villa, fueron los encargados de sacar las papeletas de todos los equipos, antes de que el algoritmo asignase a los rivales.

El resto de equipos españoles, Betis y Villarreal, partían del bombo 2 y 3, respectivamente.

El Barça se medirá a Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

En el Camp Nou, el equipo de Flick recibirá a City, Aston Villa, Feyenoord y Como, mientras que tendrá que jugar como visitante ante PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray y Sabah, el equipo de Bakú (Azerbayán) que se estrena en la competición tras haber sido fundado apenas en 2017.

La fecha concreta de los partidos no se desvelará hasta el próximo sábado.

Unos emparejamientos plagados de alicientes

El sorteo dibujó un panorama tan interesante como intenso para el Barça: del bombo 1, le correspondieron dos gigantes, el vigente campeón de la Champions (PSG) y el Manchester City, que vive tiempos de transición tras la salida de Guardiola.

El cruce con el PSG ya es un clásico de las últimas temporadas: ambos se midieron en cuartos del curso 2023-24 y en la fase de Liga del curso pasado. Los tres partidos los ganó el PSG.

Dos clásicos europeos

Desde el bombo 2 cayeron el Sporting de Portugal y el Aston Villa de Unai Emery, que se ha colado en la Champions gracias a haber ganado la última Europa League.

El Aston Villa deberá elevar su rendimiento pese a haber perdido a jugadores importantes: Morgan Rogers se marchó al Chelsea por 125 millones de euros, Youri Tielemans fichó por el Manchester United y Ezri Konsa, jefe de la defensa, se fue al Arsenal por unos 60 millones de euros más variables. También salió Lucas Digne, rumbo al PSG.

El Sporting de Portugal viene de ser segundo en la última liga lusa, aunque también vive un verano de profunda transformación, con la salida de Morten Hjulmand al Atlético de Madrid, Francisco Trincão al Al-Ahli y Ousmane Diomande al Nottingham Forest, además de Hidemasa Morita y Geovany Quenda, aunque mantiene a su gran activo, el goleador Luis Suárez.

Los emparejamientos del bombo 1 / -

Reencuentros

Dos equipos que pueden presumir de tener títulos europeos en su palmarés, Feyenoord y Galatasaray, también se medirán al Barça.

El equipo turco, en el que juega el ex blaugrana Gündogan, es el vigente campeón de su Liga, una competición que está intentando resurgir gracias a la contratación de jugadores de mucho prestigio, aunque en la recta final de sus carreras.

El Feyenoord tiene como entrenador a un ex jugador del Barça, Giovanni van Bronckhorst.

Giovanni van Bronckhorst, entrenador del Feyenoord / @Feyenoord

Sorpresas desde el último bombo

Dos rivales especialmente interesantes le cayeron al Barça desde el último bombo: en primer lugar, el Como que entrena Cesc Fàbregas, equipo que se estrena en el torneo gracias a sus extraordinarias prestaciones en la Liga italiana.

El entrenador catalán, formado en la cantera del Barça, visitará por primera vez el Barça como técnico.

Más allá de la figura de Cesc, el Como se ha convertido en uno de los grandes animadores del calcio, con Nico Paz como jugador franquicia.

Para reforzarse de cara a su primera aventura en la Champions, el equipo italiano ha firmado este verano a Trevoh Chalobah, del Chelsea, Yan Couto desde el Borussia Dortmund, Luis Milla (Getafe), Kaiki Bruno del Cruzeiro y Mattia Liberali, del Catanzaro.

El Sabah celebra su pase a la fase Liga de la Champions League / SABAH

Viaje a la otra punta de Europa

Unas cinco horas y media de vuelo para recorrer 3.900 kilómetros: ese es el panorama que el sorteo regaló al Barça, emparejado con el equipo más sorprendente de los que entraron en los bombos.

Se trata del Sabah FK de Bakú, la capital de Azerbayán, club fundado en septiembre de 2017 y que acaba de romper la hegemonía del Qarabag en su país, tras conquistar Liga y Copa la pasada temporada.

El entrenador es el lituano Valdas Dambrauskas, de 49 años. Llegó en junio de 2025 con contrato por tres temporadas y su éxito fue inmediato. Para llegar a la Champions, el Sabah ha tenido que superar cuatro eliminatorias, desde su primer cruce, el pasado 7 de julio.

El calendario de la Champions es el siguiente:

FECHAS DE LA COMPETICIÓN

Fase Liga:

Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

La última jornada se disputa íntegramente el miércoles 27 de enero, con los 18 partidos simultáneos.

Eliminatorias

Play-off de acceso a octavos:

Ida: 16 y 17 de febrero de 2027

Vuelta: 23 y 24 de febrero de 2027

Octavos de final:

Ida: 9 y 10 de marzo de 2027

Vuelta: 16 y 17 de marzo de 2027

Cuartos de final:

Ida: 6 y 7 de abril de 2027

Vuelta: 13 y 14 de abril de 2027

Semifinales:

Ida: 27 y 28 de abril de 2027

Vuelta: 4 y 5 de mayo de 2027.

Final

Sábado 5 de junio de 2027

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Estadio Metropolitano, Madrid.