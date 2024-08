Rivaldo: "Vitor Roque demostrará que el Barça se ha equivocado con él"

Vitor Roque está muy cerca de dejar el FC Barcelona para salir cedido al Betis en busca de minutos y oportunidades y, desde el punto de vista de Rivaldo, es un buen movimiento personal para el delantero, que así tendrá la oportunidad de demostrarle al club azulgrana que se equivoca dejándole salir.

"Vitor Roque va a un gran club. El Betis un gran equipo para jugar. Creo que le va a resultar más fácil competir en una liga como la española, donde va a demostrar que es un jugador magnífico. El estar en la misma competición que el Barça le ayudará. Va a demostrar que el equipo se ha apresurado al aceptar su salida y dejarlo marchar esta temporada. Lo tiene todo para que su etapa en el Betis sea un éxito, con minutos y el apoyo de una gran afición", ha vaticinado el que fuera leyenda de los culés.

Sobre otro movimiento de mercado de la entidad culé, la salida de Ilkay Gündogan hacia el Manchester City, Rivaldo se ha mostrado pesimista. "Si se confirma, el Barça le va a echar mucho de menos. Es un gran jugador. Con su fichaje el que desde luego va a ganar es el Manchester City. En mi opinión debería quedarse en el Barcelona. Es necesario para ayudar a que el equipo sea fuerte en las competiciones que jugará, tanto en España como en Europa. Gündogan es un jugadorazo", ha repetido el exfutbolista.

Rivaldo, embajador de 'Betfair' / Betfair

En clave Madrid, Rivaldo ha defendido a Rodrygo y ha considerado que "hace muy bien en quejarse" porque "está al mismo nivel de Mbappé, Bellingham y Vinicius". "Tiene motivos de sobra para quejarse y darle ese toque a la prensa y a la gente que solo habla de los otros. Rodrygo es un jugador muy importante en el Real Madrid y no debería caer por detrás de ninguno de sus compañeros de ataque", comentó.

"Rodrygo está al mismo nivel que Mbappé, Bellingham o Vinicius. Es que tiene toda la razón de hablar sobre el tema porque está a su nivel", insistió un Rivaldo visiblemente alineado con su compatriota. "Es un delantero que lleva años marcando la diferencia en un club como el Real Madrid. Y que no se hable de su importancia me parece una gran injusticia. Claro que cuando uno se refiere al Real Madrid siempre se buscará que los jugadores estén motivados y llamen la atención, pero es que Rodrygo no tiene nada que desmerecer a sus compañeros", sentenció.