Rivaldo aplaude el castigo de Xabi Alonso a Vinicius

Los primeros tres partidos del Barça han sido complicados. Con siete de nueve puntos posibles conseguidos, el juego mostrado por los de Hansi Flick no ha convencido a los aficionados. En este sentido, Rivaldo, leyenda de la entidad barcelonista y embajador de Betfair quiso mandar un mensaje de calma sobre esta cuestión.

"El año pasado el equipo conquistó la Liga y la Copa", recordó el exjugador azulgrana. "Todo lo que ahora suceda se va a comparar con el año pasado. Es normal. Pero todavía es muy pronto. Sí, se empató en Vallecas, vale, pero la crítica ya quiere compararlo con el año pasado. Yo, personalmente, veo al Barcelona fuerte y favorito en las competiciones que va a disputar".

"Es que el equipo está comenzando ahora y dentro de poco arrancan las competiciones importantes, como la Champions. Eso cambia el panorama. El Barcelona es el Barcelona, está acostumbrado a la presión y a las críticas. No lo veo un problema", concluyó sobre esta cuestión.

La relación de Xabi Alonso y Vinicius

En la segunda jornada de Liga, el técnico blanco tomó la decisión de que Vinicius empezara el partido contra el Oviedo desde el banquillo: "No lo veo un castigo. Fue una suplencia para sacar lo mejor de Vinicius. Es una estrategia para que Vinicius crezca aún más. Y le está dando resultado. Ha empezado marcando goles".

"Xabi es un gran entrenador, pero también fue un gran jugador. Sabe exactamente lo que piensa un futbolista como Vinicius. Sabe que a veces hay que hacer un ajuste con los grandes. Pero Xabi, como todo entrenador, siempre quiere lo mejor de sus jugadores. Sabe que Vinicius es importante y entiende bien de qué manera sacarle el mejor rendimiento", añadió el exfutbolista.

Además, Rivaldo también considera que Rodrygo ha tomado la decisión correcta al quedarse en el Real Madrid: "Es una buena decisión porque es un jugador importante. Puede decidir partidos y tendrá oportunidades de jugar. Xabi cuenta con él. El entrenador siempre necesita a los mejores a su lado. Es mejor tenerlos, que no tenerlos. Xabi encontrará la forma de sacarle lo mejor a Rodrygo para hacer una gran temporada".

El Mundial de Neymar

Este verano se disputará una nueva edición del Mundial. En este sentido, una de las dudas que existe en la convocatoria de Brasil es la presencia de Neymar, quien atraviesa un momento delicado en lo deportivo y lo físico. Sin embargo, Rivaldo tiene claro cuál será la decisión de Carlo Ancelotti.

"Creo que sí, si la Copa fuese el mes que viene, Neymar así sería convocado y la jugaría. No al 100%. Yo mismo fui a un Mundial sin estar al 100%, igual que Ronaldo. Aún tuvimos un mes de preparación y, cuando empezó el Mundial, yo estaba recuperándome de un problema en la rodilla, igual que Ronaldo. Nos recuperamos e hicimos un gran Mundial", razonó.

Asimismo, Rivaldo añadió que Neymar tiene que ir "porque es diferente. Tiene una experiencia enorme, ya disputó tres Mundiales, es campeón de Champions, ha hecho mucho por el fútbol brasileño y por los clubes en los que ha jugado... Dentro de la Selección, sin duda, ayudará mucho. No tengo ninguna duda de que estará en el Mundial, porque Ancelotti también sabe de su importancia".

Ancelotti al mando de Brasil

Después de marcharse del Madrid, Ancelotti cambió de aire al completo para entrenar a la Selección Brasileña: "Con su llegada, muchas cosas quedaron atrás, se olvidó lo que pasaba fuera del campo, y hoy todo el mundo piensa solo en el nuevo entrenador, en la forma en que va a organizar al equipo y en los jugadores que están siendo convocados. Brasil atraviesa un momento mucho mejor que antes", valoró positivamente el delantero.

"Brasil va a llegar al 100% al Mundial. Hay tiempo, quedan partidos y Ancelotti es listo para preparar al equipo de la mejor manera. Siempre Brasil es favorito. Y este periodo hasta el Mundial servirá para que lleguen con más confianza", finalizó.